Así me colé en la semifinal de 'Tu cara me suena 5'

15:00. Tras un viaje express a Barcelona en la lanzadera habitual y un breve trayecto en un autobús 'descapotao', encontré El Dorado de Antena 3, escondido en uno de los polígonos de la ciudad condal.

A pesar de la lluvia y otras disconformidades del clima, Tu cara me suena se cocinaba a fuego lento en la periferia de Barcelona. Sin prisa pero sin pausa. Hacer un directo implica un esfuerzo extra y todavía un poco más si toca hacer frente a una una semifinal. No obstante, el equipo no mostró síntoma de caos en un solo momento, haciendo gala una vez más de ser todos unos profesionales del entretenimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre horas antes del inicio de cada gala? ¿Qué se cuece entre bambalinas?

Así es La Casa de las Caricaturas

Cuando te sumerges en el plató, una vez atravesando un buen número de ''aduanas'', es imposible no fijarse en todos esos elementos que tanto caracterizan al programa: el Clonador, la mesa del jurado o el inmaculado sillón de los concursantes. Es habitual llevarte un chasco cuando conoces la escala real de un plató de televisión. Sin embargo, el escenario de TCMS, aún sin tener las dimensiones que presume en la pequeña pantalla, cumple con las expectativas.

Una vez asimilado el entorno toca observar detenidamente todo lo que allí se cuece. Concretamente tengo el honor de asistir a parte de los ensayos, donde otros concursantes se sientan cómodamente a saborear el talento de sus compañeros. Sin duda, un pase vip para representantes, familia y un servidor. Ya en ese momento los periodistas vaticinamos el triunfo de Lorena Gómez tras un ensayo brillante.

Seguidamente me refugié en la Sala Llàcer, junto al resto de periodistas, para hablar con Manel Fuentes y compañía. Varias horas de entrevistas aminoradas con pequeñas escapadas a maquillaje, confesiones en la habitación del piano y observando las idas y venidas en el interior de El Dorado.

Entretenimiento en estado puro

El reloj todavía no apunta las 22:00 cuando esperamos nuestra ansiada entrada al plató. El presentador nos deleita entonces con una canción a guitarra en el backstage. Un aperitivo para ir abriendo boca.

Manel Fuentes, momentos antes de empezar la gala / A.M.

El séquito de periodistas ocupamos nuestras privilegiadas posiciones entre el frenético público que espera ansioso el arranque del show. Mientras tanto ultiman todos los preparativos cada uno de los técnicos bajo la prodigiosa voz del regidor.

Ya en esos momentos el ambiente está radiante, mérito de Mateo Vergara, el dinamizador del plató que, además de indicarte amablemente los aplausos, sabe cómo llevarte a su terreno a través del mejor humor y la pura comedia. En definitiva, un show-man para el show paralelo que se produce cuando las cámaras están en off.

Comienza el espectáculo y, salvo algún que otro fallo de sonido, la gala va sobre ruedas. Imitaciones verdaderamente impresionantes intercaladas con pequeñas pausas en las que concursantes, jueces y presentador aprovechan para intercambiar impresiones, bromas y plasmar el momento en redes sociales.

Los finalistas de la quinta edición de 'TCMS' / Atresmedia

En definitiva, un espectáculo en vivo de casi tres horas que saca el mejor lado del entretenimiento. Televisión en estado puro.

Comentarios