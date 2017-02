Paco Jémez vuelve a perder los nervios tras caer derrotado ante La Volpe

Después de la polémica suscitada entre el entrenador del América, Ricardo La Volpe, y Paco Jémez, entrenador de Cruz Azul, este sábado se disputó el encuentro entre ambos equipos en el que salió vencedor el América por 2-0.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico andaluz volvió a tenerlas con un periodista que le cuestionó la actitud de sus jugadores sobre el terreno de juego. "No tengo esa sensación. No sé si es que yo no lo he notado o que me estás mintiendo, pero no creo que mis jugadores puedan correr más".

El periodista replicó afirmando que "la afición le pedía a sus jugadores que corrieran más, y ahí Jémez se calentó aún más. "¿Tú lo has oído? ¿Cuántos aficionados lo pedían? ¿Todos? Pues tienes unos oídos cojonudos para escucharlo entre tanta gente. Más de lo que ha corrido hoy mi equipo no creo que se pueda correr más, incluso con diez. Así que no creo que se nos pueda reprochar eso", sentenció.

