Una fuga de aceite arruina el estreno del nuevo McLaren

El bólido de Fernando Alonso no ha superado la que se conoce como 'vuelta de instalación', en la que se estrena el coche y se comprueba que todo está en orden. No ha sido así, no estaba en orden. Al término de ese primer giro los mecánicos han devuelto el coche al box para acometer algunos retoques en el motor.

Fernando Alonso estrena su McLaren El asturiano hace debutar a su nuevo monoplaza en el Circuit de Barcelona, un coche con el confía estar cerca de lo más alto de la clasificación

Según se ha podido saber después, los problemas que han surgido se deben a una fuga de aceite dentro del motor, por lo que era imposible continuar con el test. Tal y como han anunciado en la propia escudería, corregir la avería puede llevar algunas horas, por lo que la presencia de Alonso en pista peligra en este lunes 27 de febrero.

Alonso, que por cierto, estrenaba estética en su casco y apenas ha podido mostrarlo durante tres o cuatro minutos. Mal empieza el McLaren naranja, esperemos que se trate solo de un incidente aislado.

Comentarios