El pacto con Ciudadanos puede obligar al PP a expulsar a una senadora

Todo el mundo está tan pendiente del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que el caso de la senadora Pilar Barreiro ha pasado inadvertido. La exalcaldesa de Cartagena es una de las investigadas por el juez Eloy Velasco en la trama Púnica. El magistrado indica en su auto que podría haber incurrido en cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, revelación de información reservada y cohecho. Este último es el que más preocupa en Génova.

El PP siempre recuerda que lo que ocurra con el líder de los populares murcianos no afecta al pacto nacional con Ciudadanos (sólo al que se firmó a nivel autonómico). Pero en la dirección conservadora evitan hablar de Barreiro porque saben muy bien que, en el futuro, ese acuerdo sí se le podría aplicar a ella.

En este texto se señala que ambas formaciones “se comprometen a la separación de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial”. Este punto, según el PP, sólo afecta a miembros de Gobierno y parlamentarios. Por eso, si el tema va a más y la formación de Albert Rivera exige su salida, los populares tendrán que afrontar "un grave problema" y cumplir.

El juzgado ya ha pedido a la Cámara Alta que confirme que Barreiro es senadora. De ese modo, dada su condición de aforada, la exposición razonada se enviará al Supremo. Será este Tribunal quien valore y vea si procede a su enjuiciamiento. Si eso ocurre, muchos populares temen vivir "un Rita Barberá 2”. Ella no tiene la misma repercusión mediática pero en sus filas reconocen que se repetiría una situación similar y hasta piensan que se podría pasar al Grupo Mixto para no tener que renunciar al acta.

En Génova defienden mucho a Sánchez. El coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, insistió ayer en que no hay ninguna traba para que repita como presidente de la formación regional porque “no tiene ninguna imposibilidad, ninguna incompatibilidad, ni ningún problema legal”. Pero en la cúpula del PP están muy pendientes de su declaración el próximo día 6 de marzo. Esperan que después no siga siendo investigado porque si no, reconocen, se complicará mucho su defensa.

En cuanto a Barreiro, en el PP muestran “respeto judicial” y apelan “a la presunción de inocencia”. Algunos de sus compañeros de partido confían en que este asunto se archive como en otras ocasiones y piden no adelantar acontecimientos.

