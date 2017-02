Risto Mejide saca de sus casillas a Esperanza Aguirre: "Me siento herida"

Últimamente nos hemos acostumbrado a ver una faceta más edulcorada de Risto Mejide. Sin embargo, el presentador volvió a sacar el látigo este domingo en una nueva entrega de Chester in love. Concretamente lo hizo con Esperanza Aguirre, la última invitada del programa de Cuatro.

La política se sentó en el Chester para reflexionar sobre la educación, pero la entrevista se desvió por otros derroteros después de que el publicista le preguntará por las secuelas que le había dejado su enseñanza en el Instituto Británico de Madrid. "¿Qué secuela crees tú que me podría haber dejado?".

Risto aprovechó estas palabras para poner un vídeo en el que se muestran los excesos de los jóvenes británicos y los actos de violencia de algunos hooligans ingleses. Todo ello bajo el solmene himno de Reino Unido.

"Me parece muy mal estar en un programa en el que uno se dedica a denostar a los ingleses", afirmaba Aguirre cabreada. "No todo lo que ocurre es malo y aquí da la impresión de que todo es malo. A mí no me gustaría que pusieran el himno nacional español y sacaran acusaciones de criminales".

"Me molesta mucho porque yo soy anglófila. Considero que los ingleses tienen en este momento la democracia más avanzada del mundo, y me parece muy mal que con el himno nacional británico se pongan todo estos desmadres. Me ha molestado muchísimo".

A pesar de la demagogia perfectamente plasmada en el susodicho vídeo, Risto Mejide quiso restarle importancia al rebote de Esperanza Aguirre pidiendo a su equipo que volviera a montar el material con la sintonía de Pocoyó, terminando de sacar de sus casillas a la política: "Pon la música que te parezca bien. Es intolerable a mi modo de ver. Yo me siento herida".

