Un día más sin ser deportado

Mark Hugo López es estadounidense de origen mexicano. Estudió economía en la Universidad de Berkeley y tiene un doctorado en la de Princeton. Actualmente dirige las investigaciones sobre temas hispanos para el Pew Research Center. Está en Madrid invitado por The Hispanic Council.

¿Cómo han sido estos primeros 100 días para la comunidad latina en EEUU?

Estos 100 días se resumen en una palabra: “inmigración”. Ése es el primer asunto que ha tenido impacto en la comunidad. Hay muchos latinos que están en EEUU sin autorización, son indocumentados y tienen mucha preocupación sobre su futuro, y en concreto sobre su posible deportación. Donald Trump tiene intención de cambiar las leyes migratorias y eso ha generado mucho interés.

Sin embargo fue con Obama cuando se alcanzó el mayor número de deportaciones, aunque lo que parece que sí está subiendo con Trump es el número de detenciones

Es así, durante los años de Obama tuvimos muchas deportaciones, casi tres millones en total en sus ocho años, pero durante los primeros meses de Trump está habiendo más detenciones de indocumentados en EEUU. Necesitamos más información para poder valorar si es un crecimiento significativo. En todo caso, aunque la aplicación de las leyes sobre inmigración pueda estar siendo ahora similar a la época de Obama, preocupa el posible cambio que esté por venir en los próximos meses.

¿Hay un efecto psicológico en la comunidad latina?

Según una de nuestras encuestas, más de la mitad de los latinos indocumentados están muy preocupados con una posible deportación. Sí, hay mucha preocupación.

El otro gran asunto que preocupa a una parte de esta comunidad es la construcción del Muro con México. ¿Cree que cumplirá Trump su promesa?

No sé exactamente qué pasará, necesitamos más tiempo para saber si tendremos un muro como el de la campaña. Sin embargo nuestras encuestas también señalan que tampoco hay apoyo a ese muro entre los propios estadounidenses. Más del 80% de los latinos lo rechazan y está en el último lugar entre lo que consideran prioritario para las leyes migratorias.

En las primeras semanas de Trump llamaba la atención que no había casi presencia latina en la Administración. De hecho, el primer nombramiento de un alto cargo ha llegado justo antes de cumplir estos 100 días en la Casa Blanca

Es interesante porque al mismo tiempo los republicanos tienen muchos latinos que ocupan puestos importantes en el Partido. Los Demócratas también tienen, pero hay mucha discusión sobre la posible mayor presencia latina en el futuro del partido, muchos no lo ven. En todo caso, la representación latina es menor que su porcentaje en la población.

¿Y qué hace la comunidad latina para revertir esa situación?

Por un lado ocurre porque tenemos muchos latinos que son muy jóvenes. En el futuro veremos más líderes políticos que son latinos. Por otro, también es posible que aún haya cierta falta de interés por participar en la vida política.

De hecho llevamos años esperando la “revolución latina” en las urnas, esperando ese momento en que los latinos sean realmente decisivos en unas elecciones. En 2016 la participación volvió a quedarse por debajo del 50% ¿Qué está fallando?

Se habló mucho de que 2016 sería el año de los latinos. Pero es posible que, aunque tengamos una cifra record, la participación sea la típica de la comunidad latina. Crece el número total de votantes pero porque crece la comunidad, no porque se participe más. Aún no hay datos definitivos, llegarán en unas semanas y podremos valorar mejor. Para movilizar a los latinos hay que hablar con los jóvenes, con los que están a la espera de obtener la ciudadanía para poder votar…. En este 2016 los comentarios de Trump deberían haber supuesto una motivación importante para movilizar el voto latino, pero no sé si habrá sido así, o tendremos una cifra típica para la comunidad latina.

Realmente se esperaba un rechazo mayor a Trump entre los latinos, pero al final parece que obtuvo en torno al 30% de apoyo

No es una cifra despreciable, hay latinos que votaron por Trump porque hay diversidad entre la comunidad latina. En asuntos sobre inmigración, por ejemplo, algunos latinos también quieren que se deporte a todos los indocumentados.

Lo que sí ha muerto en 2016 es la idea de que ningún republicano podría llegar a la Casa Blanca con menos del 40% de apoyo entre los latinos

Los EEUU están cambiando, no es lo mismo ahora que hace unos años. Ahora hay más diversidad entre los estadounidenses, también entre las opiniones de los latinos.

Otro asunto que llamó la atención en el primer día de Trump fue la retirada de la versión en castellano de la página web de la Casa Blanca ¿Anécdota o decisión que esconde algo más?

La relación entre Trump y la comunidad latina no es buena, porque muchos latinos son demócratas y no hay una conexión fuerte. Es interesante lo de la web, pero también la comunidad latina está cambiando y cada vez habla más inglés. No tengo claro que necesite una web en español.

¿El futuro de EEUU es latino?

Los latinos tienen su parte en el futuro de los EEUU, ellos están cambiando el país, pero también el país les está cambiando a ellos. Por ejemplo, tenemos ya mezcla de hijos de padre latino y madre no latina, o al revés. Este cambio afecta a la identidad de la comunidad. En el futuro los latinos serán muy importantes en EEUU, pero EEUU también está cambiando la mentalidad, la identidad y las oportunidades de esta comunidad.

Una comunidad que de hecho ya es muy diversa. Poco tiene que ver el hispano de California con el cubano de Florida. Tras estos 100 primeros días ¿qué se puede esperar de Trump respecto a Cuba? ¿Va a dar marcha atrás respecto a lo que avanzó Obama?

No lo sé, pero el voto cubano fue para Donald Trump, particularmente en Florida. Esto es un cambio en la dirección de los últimos ocho años, cuando Obama ganó allí la mayoría del voto cubano. Es un cambio en la tendencia demócrata. El voto cubano aún es pequeño en comparación con el voto mexicano, pero los cubanos votaron a un nivel más alto que cualquier otro grupo latino. Estuvieron prácticamente al nivel del voto de los blancos. Además viven en un estado que siempre es clave, Florida, por eso la importancia del voto cubano es mayor que su importancia dentro de la comunidad latina, en la que sólo representan al 5% de la población.

Viene a Madrid invitado por The Hispanic Council ¿En qué momento ve la relación entre España y EEUU?

Tenemos muchos españoles en EEUU que son famosos y tienen influencia allí, como José Andrés. La conexión cultural entre los dos países es ahora más fuerte que en el pasado. Y también me ha llamado la atención, y me parece muy interesante, todas las preguntas que se hacen aquí en España sobre el nuevo presidente Donald Trump y sobre cuál será el camino de los EEUU en los próximos años. Vamos a ver….

