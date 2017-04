Fernando Alonso no se cree lo que ha ocurrido en la Q2

"Increíble, realmente increíble", esas son las escuetas palabras que Fernando Alonso ha dicho en la radio de McLaren al término de la Q2. Si bien es verdad que el coche no está para muchos trotes, el bajo rendimiento del motor Honda en la Q2 ha terminado por dejar atónito al asturiano.

Los datos están claros, el McLaren de Alonso ha quedado a más de tres segundos del mejor tiempo en la segunda tanda eliminatoria, dejando claro que está lejísimos de ser competitivo pese a las buenas manos del español. Fernando Alonso ha ganado a Vandoorne en las clasificación de los tres grandes premios, pero eso en ningún caso es premio suficiente para el asturiano.

"En las rectas perdemos dos segundos o tres, ya lo sabíamos, pero luego siempre quieres más... lo hemos hecho perfecto, me quedo con eso", replicó Alonso sobre lo que le parece increíble, y no es otra cosa que el coche no corre en las rectas. Y así es imposible.

