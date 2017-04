La no carrera de Nani que ha enfadado al valencianismo

A Nani no le gustó nada la decisión de Voro de quitarlo del césped en el minuto 70, hasta ahí todo normal. Sin embargo ese enfado el luso lo tradujo en una parsimonia que terminó por desesperar a su hinchada. Andando, sin acelerar y cuando su equipo estaba perdiendo, el ex del United tardó cerca de un minuto en salir del campo cuando su equipo no iba precisamente sobrado de tiempo.

Marcelo sale al rescate Un gol del lateral en el minuto 86 da la victoria al Madrid en un flojo partido en el Bernabéu

Aunque es verdad que en algún momento aislado el atacante amagó con trotar, rápidamente se decidió por volver a frenarse. Algo que acabó con la paciencia de los cientos de valencianistas que se daban cita en el gallinero del Bernabéu. Todos al unísono comenzaron a quejarse y pitar a su jugador, del que no les gustó nada la actitud.

En twitter también se sucedieron las críticas al jugador del Valencia:

