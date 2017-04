El Athletic insiste en la lucha por Europa

El Athletic Club sumó los tres puntos en Balaídos este domingo para defender la sexta plaza de LaLiga Santander en la jornada 35, ante un RC Celta que no generó excesiva oposición pensando en la Europa League, mientras que el Eibar evitó (2-0) la virtual salvación del Leganés y el Alavés remontó (1-4) al Betis.

ficha técnica 0 - Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Lemos, Sergi Gómez, Fontás, Roncaglia; Marcelo Díaz, Wass (Pape Cheikh, min.61), Jozabed (Señé, min.79); Bongonda, Hjulsager (Guidetti, min.70) y Beauvue. 3 - Athletic: Kepa; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenciaga; San José, Beñat (Mikel Rico, min.77); Lekue, Raúl García (Iturraspe, min.81), Muniain (Aduriz, min.84); Williams. Goles: 0-1 Raúl García, min.34; 0-2 Raúl García, min.49; 0-3 Mikel Rico, min.84 Árbitro: Fernández Borbalán (colegio andaluz). Amonestó a Fontás por parte del Celta de Vigo, y a Laporte por parte del Athetlic.

Con tres partidos por delante, los 'leones' siguen dependiendo de sí mismos para volver a jugar la Europa League el próximo curso. La apretada pelea con Villarreal y Real Sociedad, en dos puntos, de nuevo no permitía fallo, y los de Ernesto Valverde se aprovecharon de un Celta con reservas y la mente puesta en su histórico cruce de semifinales con el Manchester United.

Los locales se vieron encerrados por la presión e intensidad visitante, aunque el gol llegó cuando mejor estaban los de Eduardo Berizzo. Raúl García acertó a rematar a la red un balón en el segundo palo tras un córner. Un incansable Williams perdonó poco después, pero tras el descanso Raúl firmó su doblete.

Pese a la cómoda renta, el Athletic no se fío para no dar pie al Celta a meterse en el partido, aunque Sergio Álvarez siguió siendo el mejor de los celestes. Finalmente Mikel Rico rubricó la goleada bilbaína a la contra, la cual no impidió el ánimo coral de Balaídos preparando a los suyos para la batalla contra el United, el objetivo de un equipo que en liga está en tierra de nadie.

