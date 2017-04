Venezuela cumple un mes de convulsión en las calles

La oposición ha convocado una marcha en toda Venezuela el lunes, cuando se cumple un mes de tensiones con masivas protestas contra el presidente Nicolás Maduro, escenario que trae una renovada oferta de mediación del papa Francisco.

Veintiocho personas han muerto y cientas han resultado heridas en abril en disturbios vinculados a las manifestaciones, de los que se acusan mutuamente gobierno y oposición. Frente a la creciente crispación, Francisco declaró este sábado que el Vaticano está dispuesto a ayudar, pero con "condiciones muy claras".

Recordó un fallido proceso de diálogo emprendido en octubre pasado, con acompañamiento de la Santa Sede, que la oposición abandonó al acusar al chavismo de incumplir acuerdos. "Las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Eran un sí sí, pero no no", afirmó el pontífice.

Al responder a la propuesta, el líder opositor Henrique Capriles descartó retomar las negociaciones. Además, ha puesto en duda anteriormente la neutralidad de Rodríguez Zapatero.

