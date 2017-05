Simeone: "Tengo clarísimo quién jugará de lateral derecho"

Simeone, como Zidane con la ausencia de Bale, tiene claro ante las bajas de Juanfran, Vrsaljko y Giménez por lesión quién jugará como lateral derecho pero no lo dirá. Tan claro como que lo que importa es el equipo. “Lo tengo clarísimo quién va a jugar. Interpreto el fútbol de una manera en el que las ausencias son importantes porque ninguno de los que juegue de lateral o carrilero lo ha hecho, pero entiendo que esto es un juego de equipo y puede faltar algún futbolista, pero el equipo sostiene esa falta"”, explicó.

El entrenador argentino detalló, además, cómo cree que será el partido en el Bernabéu. “Saliendo ellos fuerte. Estará la variante de si pueden jugar con Isco o meter a Asensio o James en los costados, que eso lo estarán evaluando y hacernos daño en el comienzo. Debemos ser fuerte y llevar el partido donde más cómodo lo podamos vivir”, comentó.

Preguntado sobre si le preocupa o no el tema arbitral, comentó: “Sabemos que no es fácil arbitrar y las dificultades que conlleva la tensión. Ojalá pase desapercibido, que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Ojalá que tenga la mejor actuación”.

¿Está nervioso antes de enfrentarse al Madrid de nuevo? “Es una sensación que tengo en cada partido. Cualquier partido, en la previa, me tiene aislado y con la tensión normal que uno tiene ante la responsabilidad que uno ha generado en la gente y en el club. Esto siempre va creciendo. Lo siento juguemos contra Las Palmas, el Madrid o el Leganés. No me cambia”.

El partido que imagina Simeone

El técnico argentino no se imagina un "resultado", aunque espera que el partido sea "apretado" y que sepan "aprovechar los espacios que seguramente" les podrá "permitir" su rival. "Es un equipo que está habituado a hacerlo. Será un partido complejo y desde lo táctico el que mejor coloque las piezas posiblemente su equipo jugará mejor", advirtió.

El que mejor coloque las piezas. Él o Zidane, al que alabó en la sala de prensa. "Cogió el equipo en enero y con las dificultades que atravesaba en ese momento, sobre todo a nivel grupal, y logró equilibrar las emociones y formar un gran equipo y competir a un nivel muy bueno", dijo.

Comentarios