El Reino Unido no quiere pagar por su ‘divorcio’ de Europa

La reunión tuvo lugar la pasada semana, el miércoles en concreto, y según informa el diario alemán Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Juncker y May mantuvieron un encuentro tenso, lleno de reproches y de amenazas veladas sobre un futuro no demasiado halagüeño. La Unión Europea ha advertido que es más que probable que las conversaciones sobre el Brexit fracasen incluso antes de empezar, dada la burbuja de idealismo de la primera ministra inglesa, que quiere abandonar la Unión Europea como si de un club de golf se tratara. El dirigente comunitario le ha recordado que como en todas las leyes de ‘divorcio’ el de Europa con Gran Bretaña tiene que cumplir ciertos cánones y no puede ser un éxito si el Reino Unido no paga su parte de la cuota o de lo que ha recibido, antes de marcharse.

Según las tesis de May, el Reino Unido no está legalmente obligado a pagar nada a la Unión Europea al abandonarla, pero Juncker y el resto responden que Gran Bretaña no puede simplemente cancelar su pertenencia al feudo europeo porque eso va a tener consecuencias con los acuerdos comerciales bilaterales futuros que quiera firmar el Reino Unido. Desde Europa acusaron a la sra May de ver el brexit a través de las gafas de color de rosa, después de creerse el slogan que vendió a los británicos de hacer de este proceso un éxito. Juncker ha insistido que con este posicionamiento, el brexit no puede ser un éxito. La primera ministra británica ha pedido un acuerdo rápido al inicio de las negociaciones para la cuestión de la inmigración. Desde Europa se han quedado asombrados de que incluso la mandataria inglesa propusiera la fecha de finales de junio para ello, dando por hecho una victoria clara y contundente de las elecciones. Este calendario, dicen desde Bruselas, es cuanto menos demasiado optimista, y baste ver como va el proceso de la entrada de Croacia en la Unión Europea o el acuerdo de libre comercio con Canadá.

Gran Bretaña debería pagar 51 mil millones de euros para cumplir sus obligaciones con la Unión Europea. May insiste en que no está legalmente obligado a pagar a la Unión Europea a lo que Juncker le ha respondido que se atenga a las consecuencias que eso puede tener en un futuro acuerdo comercial. Tras el encuentro entre ambos, Juncker llamó a la canciller alemana Angela Merkel a quien le dijo que la sra May vivía en otra galaxia engañándose a si misma y a los británicos. De ahí que Merkel aprovechara su comparecencia pública del día después para advertir públicamente a los ingleses que estaban haciéndose ilusiones infundadas sobre el brexit. Lo cierto es que la premier británica ha pedido por activa y por pasiva que las conversaciones sean confidenciales, que las negociaciones se produzcan en bloques de cuatro días al mes para poder debatir los pasos a seguir internamente en el Reino Unido, pero Juncker le dijo que eso era imposible, porque hay que consultar a los Estados Miembros y al Parlamento cualquier decisión que se tome y todos los documentos, dada la praxis democrática y de transparencia de Europa, deben ser publicados.

Tras conocerse el contenido de esta conversación, los medios británicos no han ahorrado críticas a lo que califican de ineficacia y desconocimiento del gobierno ingles en cuanto a que hacer y como hacerlo. De hecho el propio Financial Times dice que no tienen ni idea y el acercamiento rígido y complaciente de May a las negociaciones del Brexit corre el riesgo de llevar al Reino Unido a un precipicio.

Theresa May, ha respondido hoy a esas acusaciones y aunque asegura que no fue una reunión tan tensa, dice que ella tiene los pies en la tierra y que esto es una muestra de que habrá momentos muy duros en las negociaciones y están preparados para afrontarlas.

