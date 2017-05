La Justicia ordena indemnizar al dueño de un local destrozado por ETA en 1977

Viernes 28 de enero de 1977. Nueve de la noche. Un camarero del 'Club 51', cerca del puerto pesquero de Santurtzi, descubre un paquete sospechoso en el baño de caballeros: una hora y cuarto después el artefacto de kilo y medio de explosivo, colocado por la banda terrorista ETA, dinamita y destroza el bar, afectando también a una peluquería y una tienda de ropa. Cuarenta años después ha sido la Audiencia Nacional la que ha ordenado al Ministerio del Interior que indemnice al dueño del bar en base a la Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo vigente desde 2011.

Los jueces de lo contencioso-administrativo dan la razón al dueño del local, y reprochan a Interior y a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que decidiesen archivar su petición de indemnización porque no fuese capaz de entregar toda la documentación solicitada en varias ocasiones. Reconoce que, varias décadas después, es factible que la documentación solicitada se haya perdido o directamente haya desaparecido, y que con la información disponible "la administración contaba con los elementos necesarios para un pronunciamiento de fondo" sobre si debía ser indemnizado.

No existe constancia documental de que el dueño documental prestase declaración en la comandancia de la Guardia Civil en Bilbao, si bien el propio instituto armado no conserva "copia de las diligencias que se instruyeron en su día", según reconoce Interior. La Audiencia Nacional explica no sólo que debe dictar una nueva resolución entrando a valorar el fondo del asunto "reconociendo la indemnización", sino que reprocha que el Ministerio del Interior diese carpetazo al asunto: "En ningún caso la respuesta debía ser tenerle por desistido. De ser así, quedarán sin posibilidad de resarcimiento todos aquellos actos terroristas que con arreglo a la ley tienen su fecha inicial en el año 1960", explica.

Añade además la Audiencia Nacional que en el momento en que se produjo el atentado, enero de 1977, no existía una ley que reconociese indemnizaciones por daños materiales a víctimas del terrorismo: no fue hasta veinte años más tarde cuando llegó el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de Delitos de Terrorismo, y en 2011 la actual Ley vigente.

"Acción dirigida contra el Club 51"

La explosión tuvo lugar a las once menos cuarto de la noche. La Guardia Civil consiguió desalojar el bloque de viviendas antes de que el artefacto hiciese explosión. Nadie fue detenido, pero la lucha antiterrorista descubrió que la banda terrorista se responsabilizaba en uno de sus boletines externos en febrero de 2004, varias décadas después: el número 79 del boletín "Zuzen" editado por la banda terrorista describía de forma aséptica que "El 28 de enero de 1977, en Santurtzi, acción dirigida contra el 'Club 51".

La explosión se produjo el mismo día en que un coche explotaba en Pamplona y un taxi en la localidad vizcaína de Plencia también era objeto de un atentado atribuido a la banda. Según informó entonces Jesús Ceberio en las páginas de El País, el local era considerado por los vecinos como "un lugar de citas de militantes de extrema derecha".

(ARCHIVO EL PAÍS) Tres nuevos atentados terroristas en el País Vasco Jesús Ceberio relató para El País el atentado que destrozó este bar de Santurtzi en 1977

La resolución de la Audiencia Nacional es recurrible ante el Tribunal Supremo.

