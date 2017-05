¿Por qué juega el Atlético con este uniforme tan extraño?

Hemos visto dos finales y varias eliminatorias entre los equipos de Madrid, y jamás ninguno tuvo que cambiarse su equipación. Nunca hasta este 2 de mayo, que la UEFA ha decidido que deje de hacerse lo habitual. Como ha explicado Eduardo Iturralde González en Carrusel, "obedece a un tema de televisión para favorecer que se vea mejor tanto la publicidad como los uniformes".

Real Madrid - Atlético, sigue el partido en directo Los equipos madrileños abren fuego en el Bernabéu en la primera parte de la semifinar europea. Solo uno puede pasar

El Atlético de Madrid no es el único perjudicado, también el Real Madrid en el partido de vuelta tendrá que cambiarse la equipación y no podrá jugar con la habitual blanca. Según han contado en Carrusel Deportivo, no ha gustado demasiado en el Atlético que se le obligue a jugar con esta equipación precisamente en un derbi madrileño.

