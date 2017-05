Maduro responde a las protestas con una Asamblea para reformar la Constitución

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado la convocatoria de una Asamblea Constituyente con vistas a la proclamación de la VI República conforme a las competencias que le otorga el Artículo 347 de la Constitución venezolana. "Activo el poder constituyente para que el pueblo tome todo el poder de la patria", ha anunciado. "Yo quiero constitucionalizar todas las misiones para que nunca las puedan privatizar", ha explicado.

"Convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar al golpe fascista y para que sea el pueblo, con su soberanía, quien imponga la paz, la armonía y el diálogo nacional verdadero", ha manifestado. Se cumple un mes de revueltas en el país en las que han muerto 28 personas.

"Es la hora. Es el camino. No dejaron más alternativa", ha dicho, sujetando un ejemplar de la Constitución del país, que ha descrito como "hija de (el fallecido presidente Hugo) Chávez". "¿Quieren diálogo? Poder Constituyente. ¿Quieren paz? Poder Constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder Constituyente. Originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal", ha resaltado.

La respuesta de la oposición

Inmediatamente después de las declaraciones de Maduro, el gobernador del estado venezolano de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles, tildó de "fraude" la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, pidiendo a la población que "desobedezca semejante locura".

"¡Frente al fraude constitucional de constituyente que acaba de anunciar el dictador, pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!", indicó en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Frente al fraude constitucional de constituyente que acaba de anunciar el dictador,Pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 1 de mayo de 2017

Poco después, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, acusó a Maduro de estar "disolviendo la democracia y la República". "Que le quede claro al mundo, que le quede claro al pueblo venezolano. Lo que se anunció hoy no es una Constituyente. Es una estafa para engañar al pueblo con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado en Venezuela", recalcó.

Así, ha acusado al mandatario de "buscar, con la Constitución, destruir la propia Constitución, la democracia y el voto en Venezuela". "Es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana", agregó. "Lo que ha hecho Nicolás Maduro hoy es tratar de destruir el voto en Venezuela convocando a un parapeto, a un fraude, a una estafa, poniéndole la etiqueta de Constituyente", reiteró.

Comentarios