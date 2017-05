'Sé quién eres' baja con su final y 'Allí abajo' marca mínimo histórico

El puente ha hecho mella en las principales ofertas de este lunes. La gran perjudicada de la noche, sin lugar a dudas, fue Sé quién eres, el thriller revelación de Telecinco. A pesar de la gran expectación que despertó el capítulo final, la serie creada por Pau Freixas registró un discreto 14.5% de cuota de pantalla y 2.118.000 espectadores con su desenlace.

No le fue mucho mejor a Allí abajo. La comedia estrella de Antena 3 marcó mínimo histórico al anotar un 16% de share y 2.487.000 espectadores. No obstante, la ficción fue la oferta más visto del prime time.

El resto de cadenas generalistas optaron por el cine para rellenar el prime time de este Día del Trabajador. En La 1, Asalto al tren Pelham 1 2 3 promedió un fatal 9.2% y 1.622.000 espectadores.

En lo que respecta a los canales de segunda generación, la película Linterna Verde (1.308.000 y 8,6%), como parte del catálogo de El Taquillazo de laSexta, ganó la batalla a El blockbuster de Cuatro: X-Men: Primera generación (905.000 y 7%).

La cadena afincada en Fuencarral lideró el primero de mayo con un 11.9%, dato respaldado por su buen hacer en la tarde (14.6%) y el late night (14%). Le siguió muy de cerca Antenaa 3 con un 11.5%.

Audiencias prime time lunes

Antena 3

'El Hormiguero' (Fernando Tejero): 2.585.000 y 14,2%

'Allí abajo': 2.487.000 y 16%

Telecinco

'Supervivientes: última hora': 1.763.000 y 9,6%

'Sé quién eres' (FINAL): 2.118.000 y 14,5%

La 1

'Cine': "Asalto al tren Pelham 1 2 3": 1.622.000 y 9,2%

laSexta

'El intermedio: the very best': 1.149.000 y 6,5%

'El taquillazo': "Linterna verde": 1.308.000 y 8,6%

Cuatro

'First dates': 1.420.000 y 7,9%

'El Blockbuster': "X-Men: Primera generación": 905.000 y 7%

La 2

'Historia de nuestro cine': "El frente de los suspiros": 321.000 y 1,8%