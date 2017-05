Messi, contra la FIFA

Messi buscará este jueves ante la FIFA una proeza: que le sea rebajada la sanción de cuatro partidos que le impuso la Comisión de Disciplina de la FIFA.

La FIFA entró de oficio para castigar unos supuestos insultos al árbitro asistente que, sin embargo, no fueron recogidos por el árbitro principal en el partido de Argentina contra Chile el pasado mes de marzo.

El astro azulgrana declarará este jueves al mediodía ante el Comité de Apelación de la FIFA para ver si prospera su recurso, aunque hay muy pocos precedentes en los que Apelación desmienta o corrija al Disciplinario.

El Comité de Apelación ratificó, por ejemplo, su castigo a Luis Suárez por su ataque a Chiellini. Fue el TAS quien rebajó la sanción. Tampoco prosperó el recurso del Barça en el “caso de los menores extranjeros”. Como tampoco prosperó el del Madrid ante Apelación por el mismo caso de los menores aunque el Madrid encontró rebaja en el TAS.

La FIFA agradecerá el gesto de Messi

La esperanza de los defensores de Messi es, sin embargo, que la FIFA y el tribunal formado por entre tres y cinco jueces agradezcan una declaración personal del crack aunque sea a través de videoconferencia.

La agenda es complicada para Messi en pleno campeonato liguero y el viaje a Suiza a la sede de la FIFA suele requerir dos días.

La declaración a través del vídeo queda a medio camino de lo que pretendía AFA con la presencia física de Messi “in situ” pero será bien vista.

La baza de Messi

El prestigioso equipo de abogados de Messi, con Juan de Dios Crespo y Ariel Rech a la cabeza, mantiene en la reserva más absoluta la estrategia de defensa.

Pero fuentes jurídicas señalan que la Comisión de Disciplina de FIFA pudo precipitarse al entrar de oficio sobre unos supuestos insultos que el árbitro conscientemente decidió no reflejar en el acta. No hay ofensa sin ofendido. “El Comité Disciplinario debería entrar de oficio si el árbitro no hubiera visto, o apreciado o no hubiera sido consciente de los insultos”, pero no es el caso, dicen. Y esta podría ser una de las bazas de la defensa de Messi.

¿Un Mundial sin Messi?

También pesa en el entorno de la resolución de FIFA el hecho de que mantener la sanción de cuatro partidos puede complicar la clasificación de Argentina para el Mundial de Rusia. ¿Es una buena noticia para la FIFA que el mejor jugador del mundo y la selección Argentina no estén en el Mundial?

¿Es la de la FIFA una decisión jurídica y también deportiva? ¿O más bien política?

