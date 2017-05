Carolina Marín confiesa que quiere ser “la mejor jugadora de la historia”

Carolina Marín, la campeona olímpica de bádminton, doble campeona mundial y triple europea, aspira a seguir progresando en su meteórica carrera y este miércoles ha dicho en Murcia que quiere "ser la mejor jugadora de bádminton de la historia". La joven onubense, de 23 años, ha estado en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), en la que cursa estudios y cuyas instalaciones ha visitado tres días después de lograr en Dinamarca su tercer título continental.

La deportista, quien ha impartido una charla y ha realizado una sesión practica con estudiantes de la Facultad de Deporte de la UCAM, ha atendido a los medios de comunicación y se ha mostrado muy contenta y satisfecha por su último éxito. "La experiencia de repetir título europeo fue muy positiva y sentí muy buenas sensaciones, aunque ya estoy con ganas de seguir ganando títulos", ha declarado.

Marín, que además ha conquistado los trofeos más importantes del circuito internacional como el All England o los Abiertos de Malasia, Australia, Hong Kong y Francia, es actualmente la segunda clasificada del mundo y la única no asiática que figura entre las 10 mejores. Sin embargo, no se conforma y apunta alto. "Me faltan dos Mundiales más y unos Juegos Olímpicos para ser la mejor jugadora de bádminton de la historia y todo mi equipo y yo misma queremos conseguirlo", ha manifestado.

Marín, cuyos próximos retos la llevaran a los torneos de Indonesia y Australia a finales de junio y luego al Mundial de Escocia a finales de agosto, ha sido comparada con Fernando Alonso y sus inicios en la Fórmula 1. "Me siento pionera de mi deporte y orgullosa y muy feliz de abrir ese camino y enseñar a los españoles lo que es el bádminton. Ojala que en el futuro tengamos muchos más campeones", ha comentado.

"En los parques veo a padres con sus hijos jugar al bádminton y eso me alegra mucho. En Huelva en casi todos los pueblos hay una pequeña escuela de este deporte, cuyo crecimiento también se nota en España, pero hay que seguir trabajando en su fomento", ha declarado.

