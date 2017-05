Bono social eléctrico para todas las familias con menos de 10.000 euros al año

El nuevo bono social eléctrico se basará más en los criterios de renta que el actual. Podrán acogerse todas las familias con una renta menor a 1,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples). Como éste equivale a unos 6.500 euros al año implica que la protección puede alcanzar a todas las familias con ingresos por debajo de los 10.000 euros anuales, que gozarán con carácter general de un descuento del 25% en el recibo de la luz, siempre que estén acogidos a la tarifa regulada por el gobierno, el PVPC (Precio voluntario del pequeño consumidor) y no al mercado libre.

Podrán acogerse al bono social familias con niveles de renta superiores, en función de sus cargas familiares las que tengan un menor a cargo e ingresen menos de 2 veces el IPREM (unos 13.000 euros anuales) y las que tengan dos menores y menos de 2,5 veces el IPREM (unos 16.000 euros al año).

En las categorías anteriores se establece un margen de renta adicional, de 0,5 veces el IPREM -algo más de 3.000 euros anuales- para las víctimas de violencia de género, del terrorismo, o para los hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33%.

Todas las familias numerosas

En el caso de las familias numerosas -con carácter general las que tienen tres o más hijos- no habrá limitaciones de renta para tener derecho al descuento del bono social. El Ministro de Energía, Álvaro Nadal, lo justifica "estamos en una situación en España en que se ha creado un comisionado para el reto demográfico y el gesto que hemos querido hacer desde la política energética es que las familias numerosas -no hay tantas en España, ni tampoco hay tantas con altos niveles de renta- no tengan ningún tipo de limitación".

Pero sólo se les reducirá el 25% de la parte del recibo equivalente a lo que el ministro denominó "un consumo normal", sin concretar. "No se van a financiar lujos", ha dicho.

Se mantiene el derecho al bono social para las familias con algún pensionista por jubilación o incapacidad laboral que perciba la cuantía mínima.

Pero se excluye otra categoría anterior: los suministros con una potencia inferior a 3 kw. Perderán el derecho al descuento que, sin excepciones, tenían hasta ahora.

Vulnerables y con riesgo de exclusión

Los hogares cuyas rentas no lleguen a la mitad de los niveles anteriores serán considerados "consumidores vulnerables severos", con una bonificación del 40% en el recibo. Descuento que también se aplicará a las familias numerosas que ingresen menos de dos veces el IPREM -unos 13.000 euros anuales- o las familias con pensionistas con ingresos equivalentes al IPREM -unos 6.500 euros al año-.

Y se crea la categoría de "consumidores en riesgo de exclusión social": los vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales municipales o autonómicos. Su suministro eléctrico será considerado "esencial" y no se podrá cortar en ningún caso.

Comentarios