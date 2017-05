El Parlamento Europeo, pionero en la lucha por la igualdad

En ocasiones, el tema de la igualdad salta al primer plano de la actualidad por declaraciones como las que el pasado 2 de marzo hizo en el Parlamento Europeo el diputado polaco Janusz Korwin:

El político polaco afirmó que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son "más débiles, más pequeñas y menos inteligentes". La respuesta que encontró en Iratxe García fue contundente pero más allá del lamentable incidente, el trabajo de la Comisión de Igualdad en la que trabaja la diputada socialista va mucho más allá: "Intentamos estar a la vanguardia de lo que tiene que ver con todas las cuestiones referidas a la igualdad de género. Se trata de marcar posición políticia y legislar en algunos casos, si es lo que corresponde".

Partiendo de ese objetivo global, desde el Parlamento Europeo se han conseguido logros concretos, como que las medidas de protección contra víctimas de la violencia de género se garanticen en toda la Unión, pero se intenta ir más allá. "Ahora mismo estamos reivindicando una ley de mínimos sobre violencia de género, que se ponga en marcha una directiva contra la violencia, que permita llegar a una definición común que hoy no existe. Y por eso no tenemos datos fiables, porque lo que en un país sí lo es, en otro es 'delitos en el ámbito de la familia', comenta Iratxe García, consciente de la dificultad que supone que en que algunas cuestiones que deberían ser leyes europeas, la Unión no tenga competencias. "No estamos en el mejor momento para reivindicar, porque muchos países no quieren ceder más soberanía", concluye.

Al mismo tiempo se trabaja en otros objetivos, como el que destaca Tania González, europarlamentaria de Podemos: "Estamos planteando que la brecha de género que existe en lo que tiene que ver con las pensiones es muy preocupante. Hablamos del 34% en la UE, y el 38% en España. Se debe a una participación desigual de la mujer, porque dedica más tiempo al cuidado de hijos y de personas dependientes, o a unos permisos de paternidad que son muy desiguales. Proponemos medidas para poner fin a esta brecha porque hay mujeres que se han pasado la vida trabajando en entornos privados compatibilizando con medias jornadas y ahora se encuentran con unas pensiones irrisorias".

La lista de asuntos en los que esta comisión trabaja podría seguir con acciones relativas a planes para la conciliación o a la regulación de las trabajadoras domésticas. Asuntos en definitiva muy presentes en un parlamento en el que casi cuarto de cada diez diputados son mujeres, un porcentaje que supera la media de los parlamentos nacionales de los Estados Miembros.

