La televisión italiana califica de "broma" el acoso sexual a la cantante Emma Marrone

Un nuevo episodio machista sacude la televisión italiana. Después de que la RAI emitiera un debate en el que se discutía sobre si las mujeres del este de Europa son unas "robamaridos", poniendo como ejemplo a Melania Trump, el Canale 5, del Grupo Mediaset, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras calificar como "broma" un auténtico episodio de acoso sexual.

Este suceso tuvo lugar durante los ensayos de Amici di Maria di Filippi, el espacio más longevo de la televisión italiana. La cantante Emma Marrone, conocida por representar al país en Eurovisión 2014 y por presentar el festival de San Remo en 2015, fue víctima de un abuso sexual que, posteriormente, aparecería en el programa como parte de una supuesta broma.

La cantante abandonó el ensayo

La cantante estaba ensayando la canción Calling you, de la película Bagdad Café, para representarla posteriormente en el programa. Durante esta prueba, uno de los bailarines comenzó a pellizcar el trasero a la cantante y a restregarse contra su cuerpo, llegando a tocarle un pecho. Entre otras cosas, este bailarín también trató de lamerle el cuello y besarla, lo que molestó a la cantante: "No quiero parecer una mojigata, pero si me tocas tanto no puedo ni siquiera cantar, es demasiado".

Pese a la advertencia, el bailarín continuó acercándose demasiado a la cantante. Por esa misma razón, Marrone empujó al bailarín y le hizo caer al suelo. Acto seguido, la cantante abandonó el ensayo. Días más tarde, el programa publicaría el vídeo de la supuesta "broma", a la que añadieron el ruido de un muelle cada vez que el bailarín tocaba alguna de las partes íntimas de la cantante, en sus redes sociales.

"No apoyamos a los abusadores sexuales"

El programa emitió el vídeo como si de una cámara oculta se tratase. Los responsables de las redes sociales del programa colgaron el vídeo en Facebook bajo el título "Un poco menos", en referencia a una de las frases que la cantante emitió durante el ensayo de su actuación.

Tanto el programa como la productora han salido al paso de las críticas y se han negado a retractarse. El canal de Mediaset asegura que se trata de una broma ya que, mientras se emitía la misma, la propia Marrone se reía de lo sucedido. La presentadora Maria di Fillipi explicó que el programa no apoya a los abusadores sexuales: "Si para algunos esta broma significa que apoyamos a los abusadores sexuales es que el mundo se ha vuelto loco. No creo que una persona mínimamente inteligente pueda pensar algo así".

