Arantxa Écija: "Atresmedia tiene una marca, pero referente en ficción es 'El Príncipe'"

Arantxa Écija está a punto de cumplir un año como líder del departamento de ficción de Mediaset España. Tras su impecable trayectoria en Globomedia, la madrileña dedica ahora todos sus esfuerzos en encontrar esas historias que conquisten a la audiencia de Telecinco. Como dice ella: "Hacer la máxima calidad con la máxima ambición".

Sé quién eres acaba de llegar a su fin, pero Arantxa tiene muy asegurada la retaguardia. Perdóname señor o la décima temporada de La que se avecina están a punto de aterrizar en la parrilla de Telecinco para coger el testigo, mientras que El Accidente (Globomedia), Ella es tu padre (La Competencia), Vivir sin permiso (Alea Media) o la segunda temporada de Los Nuestros (Multipark Ficción) son algunos de los títulos que prepara el grupo de cara al próximo curso.

Telecinco ha liderado todos los puntos de inflexión de la ficción española desde el 95

Una batería de estrenos que intentará hacer frente a la consolidada marca de Series Atresmedia, haciendo especial hincapié en el género del narcotráfico. En CadenaSER.com hablamos con Arantxa Écija sobre este fenómeno, además de profundizar en la labor de Mediaset como escaparate para la ficción nacional. Y es que tal y como apunta la responsable de este área, no necesita ningún logo para demostrar el éxito de su catálogo.

'Perdóname señor', 'Vivir sin permiso', 'Brigada: Costa del Sol'. Cuánto daño ha hecho 'Narcos', ¿no?

En pleno siglo XXI, el narcotráfico sigue siendo un elemento ilegal en el que podemos enmarcar conflictos como el bien y el mal, o la vida y la muerte. Sin embargo, el caso de 'Narcos' es diferente porque va de narcotráficantes. La serie de Netflix ha creado un subgénero, pero 'Perdóname señor' o 'Vivir sin permiso' no son series de narcotráfico. Únicamente tienen ese elemento común.

¿Trastocará 'Vivir sin permiso' los planes para 'Brigada: Costa del sol', otra de las series de narcotráfico en la que estáis trabajando?

Los planes siguen siendo los mismos. 'Brigada: Costa del Sol' es una serie en desarrollo que no se parece en nada a 'Vivir sin permiso'. La serie protagonizada por José Coronado y Álex González empezará a rodarse en junio y 'Brigada: Costal del Sol' seguirá sus plazos de producción porque no nos preocupa que puedan llegar a parecerse.

En un principio, 'Vivir sin permiso' iba a producirla Globomedia bajo el nombre de 'Oeste'. Ahora, la serie la llevará a cabo Alea Media. ¿Influyó de alguna forma tu fichaje por Mediaset?

Lo dejaré claro: no he traído nada de Globomedia. 'Vivir sin permiso' nació con el escritor Manuel Rivas. En ese momento, Globomedia quería producir la serie, pero se pensó que era mejor que la produjera otra productora. La decisión correcta era que 'Vivir sin permiso' corriera sola.

Póster oficial de 'Perdonáme señor', el próximo estreno de Telecinco / Mediaset España

'Vivir sin permiso' es el futuro de la ficción en Mediaset, pero acabamos de ser testigos del final de 'Sé quién eres', una producción alavada por la crítica. ¿Estamos ante un nuevo punto de inflexión para las series del grupo?

Pero hablamos de calidad.

Yo también hablo de calidad. Es cierto que 'Sé quién eres' ha supuesto un punto de inflexión. Ahora bien, 'Periodistas', 'Médico de familia', 'Los Serrano', '7 vidas' o 'Motivos Personales' también fueron en su día puntos de inflexión tanto en la narración como en la calidad.

¿También furon series de calidad 'Aquí paz o después gloria' o 'Alatriste'?

En la industria televisiva se ha hecho de todo. Se apuesta por cosas que a veces salen bien y a veces salen mal, pero siempre intentamos avanzar. 'Sé quién eres' es un punto de inflexión, un éxito, pero no hay que hacer de menos a lo que no ha funcionado anteriormente. Decir que series como 'Aquí paz' o 'Alatriste' tienen menos calidad es una trampa mortal.

A día de hoy, se considera Antena 3 como la cadena referente en ficción. ¿También lo crees así?

Todos nos autoproclamamos lo que queremos con magnificas razones. Series Atresmedia tiene una marca, pero no tengo muy claro que sea o no referente en ficción. Referente en ficción es 'El Príncipe' y tocar el narcotráfico por primera vez en España; o 'La que se avecina' después de diez años en antena. La ficción nacional es referente y a eso sí me sumo.

¿Os habéis planteado en Mediaset crear un sello en torno a vuestra ficción?

La ficción de Mediaset España es una marca en sí misma.

Pero una marca que identifique vuestras producciones de cara a la venta internacional...

Si hay que hacer un logo se hace, pero las ventas se siguen haciendo. En nuestras series aparece 'Mediaset España' y el copyright...ahí está nuestra marca.

¿En qué lineas trabaja actualmente el departamento de ficción de Mediaset?

Buscamos conflictos locales que sean universales, pero también seguimos queriendo llenar el patio de butacas. Hay que hacer la máxima calidad con la máxima ambición.

Series en desarrollo Actualmente, Mediaset España está desarrollando 'Brigada: Costa del Sol', una serie que se centrará en la primera brigada de estupefacientes de la policía; 'El Pueblo', de los creadores de 'La que se avecina' y los guionistas de 'Aída'; otra comedia centrada en un universo muy doméstico; y, por último, una serie policial para el prime time.

