Visto para sentencia el juicio contra dos acusados de hacer pintadas proetarras en Llodio: "Es 'descarao', nosotros no somos"

"Es 'descarao', nosotros no somos". Los dos jóvenes acusados de hacer pintadas proetarras en la localidad alavesa de Llodio han negado este miércoles en la Audiencia Nacional haber sido sus autores, tal y como asegura la Fiscalía: el Ministerio Público ha hecho definitiva su petición de un año de cárcel.

Los dos jóvenes han negado haber realizado las pintadas, negando incluso ser amigos sino conocerse "a través de terceros" e incluso uno de ellos ha negado saber quién es Mikel Irasturza, a quien ensalzaban las pintadas. Tampoco recordaban lo que hacían exactamente ese día.

Los dos han dedicado su turno de última palabra, antes de la conclusión del juicio, para proclamar su inocencia y también para desvincularse incluso de los postulados de la banda terrorista ETA y también de la izquierda abertzale. "No soy militante de la izquierda abertzale ni comparto ideales con ese movimiento políticos", ha dicho uno de ellos por ejemplo, añadiendo que "si estoy aquí es por venganza u odio de los agentes".

Los dos acusados durante el turno de última palabra / Alberto Pozas

Otro ha afirmado que está en el banquillo "por algo que no he hecho" apuntando también a los investigfaores: "Encima no les va a pasar nada, les va a salir gratis". Los dos están acusados de hacer pintadas a favor del etarra Mikel Irasturza en el Matadero de Llodio y también en un subterráneo de las vías del tren.

Tanto la Fiscalía como la defensa de los dos jóvenes han hecho definitivas sus respectivas peticiones de condena y absolución. La representante del Ministerio Público ha solicitado un año de cárcel para cada uno, señalando que hay un "cúmulo de indicios que se integran" para demostrar su participación, afirmando que sus pintadas integran el "discurso del odio".

Por su parte, el letrado ha asegurado que no hay pruebas calificando el atestado policial "es una chapuza", y añadiendo que las pruebas "son contradictorias" y que la actitud de los agentes del caso "no ha sido profesional".

Rechazan el terrorismo etarra

En el banquillo acusados por enaltecimiento del terrorismo, los dos jóvenes han asegurado rechazar la actividad terrorista de ETA. "Estoy en contra, lo digo claramente, no comparto ni lo que es conocido como terrorismo ni tampoco sus postulados políticos", ha dicho uno de ellos.

Mikel Irastorza, protagonista de algunas de las pintadas que se enjuician, fue detenido en noviembre del año pasado en la localidad francesa de Ascain en un operativo policial bautizado como 'Nerín'. En ese momento, y fugado desde 2008, la lucha antiterrorista le consideraba como dirigente del aparato logístico etarra.

"La Audiencia Nacional es muy bonita"

Parte del juicio se ha centrado en intentar demostrar si el hecho de que uno de los jóvenes sea zurdo contradice de forma insalvable el hecho de que las dos personas del vídeo pinten los mensajes en la pared con la mano derecha. "Cuesta creer que, si es zurdo, ahí escriba con la derecha", ha asegurado su abogado, mientras que la fiscal ha señalado que "yo también soy zurda y puedo escribir con la derecha, mi hermana también".

Al final de su declaración, el joven incluso se ha ofrecido a hacer una prueba caligráfica improvisada en un papel, escribiendo la misma frase con la mano izquierda y con la derecha: "La Audiencia Nacional es muy bonita", a instancias de su abogado.

Comentarios