El presidente de 'La Razón' confesó a un detenido en el caso Lezo una operación política contra el PSOE desde la Sexta

El presidente de La Razón y hombre fuerte del grupo Atresmedia, Mauricio Casals, confesó a uno de los presuntos cabecillas del caso "Lezo" la existencia de una operación política contra el PSOE desde La Sexta. Según ha revelado El Español, Casals dijo a Edmundo Rodríguez Sobrino, también consejero de La Razón encarcelado junto a Ignacio González, que "el sandwich" al que están sometiendo "al PSOE con la Sexta funciona de cine". El presidente de La Razón pronunció esas palabras durante una conversación con Rodríguez Sobrino, grabada por la Guardia Civil, que figura en el sumario de la operación Lezo.

La conversación se produjo el 26 de octubre pasado cuando Edmundo Rodríguez Sobrino llamó a Casals para contarle que el presidente de Atresmedia y del grupo Planeta, Josep Crehueras, había pedido tratar bien a Cristina Cifuentes porque querían que su gobierno les autorizase la creación de una universidad privada en Madrid. Según esa grabación desvelada por "El Español", Rodríguez Sobrino llama "hijo de puta" a Crehueras y se queja de que le han tomado "el pelo vulgarmente" al explicar la resistencia de Planeta a seguir la estrategia de La Razón de presión sobre Cifuentes y negarse a sumar a ella al resto del grupo Atresmedia, tal y como le había prometido Mauricio Casals. Fuentes del gobierno regional han asegurado a la SER que responsables del grupo Planeta fueron a pedir información a la consejería de Educación pero no han registrado todavía ninguna solicitud para abrir una universidad privada en Madrid. Actualmente, además de las seis universidades públicas, hay ocho privadas en la comunidad y la última se abrió hace casi una década, en 2008.

El presidente de La Razón, siempre según el relato de El Español, trató de contener el enfado de Rodríguez Sobrino y le dijo que "lo importante era parar la judicialización" del caso. Casals le reconoce que "aunque desde el periódico es evidente que no nos han dejado hacer lo que pensábamos" -en referencia a la presión sobre Cifuentes- le añade "me voy dejar los cojones por defenderte".

Es entonces cuando Rodríguez Sobrino sugiere que "no estaría de más que se sepa por ahí que Planeta pueda verse favorecido con una universidad privada". Casals replica que "lo que pasa es que es una trenza complicada porque el sandwich al PSOE con la Sexta funciona de cine y por ahí no vas a obtener denuncias". Todo indica que se refiere a que Podemos no se va a hacer eco de ninguna denuncia que afecte a los propietarios de la cadena que le sirve de altavoz mediático.

Mauricio Casals y el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, fueron imputados por coacciones y obstrucción a la justicia cuando se lanzó la operación Lezo. El juez Velasco levantó la imputación después de que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, declarara que no había sido coaccionada.

