Facebook incorpora una nueva reacción para celebrar el Día de la Madre

El Día de la Madre se celebra tradicionalmente en España el primer domingo de mayo. Por esa misma razón, el próximo domingo día 7, las redes sociales se llenarán de mensajes mediante los que los hijos recordarán con cariño a sus madres con imágenes, vídeos o momentos especiales para demostrar su amor a la persona que les dio la vida.

Con el objetivo de celebrar este día tan especial, Facebook ha habilitado una séptima reacción, que ya se puede utilizar desde este jueves, para que los hijos puedan agradecer a sus madres su esfuerzo y dedicación durante tantos años. Se trata de "¡Gracias!", una reacción que la red social ya incorporó durante el Día de la Madre celebrado en 2016 para analizar la posibilidad de crear reacciones temporales en conmemoración a determinados eventos.

Vuelve la flor de color morado

Esta nueva reacción, que se incorpora a las seis reacciones originales ('Me Gusta', 'Me Encanta', 'Me Entristece', 'Me Enfada', 'Me Divierte' y 'Me Asombra'), se trata de una flor de color morado que los usuarios de Facebook pueden utilizar para dar las gracias a la hora de responder a terceros usuarios de la plataforma.

Pese a que el año pasado gozó de una gran popularidad, esta séptima reacción desapareció tras el Día de la Madre. Por lo tanto, todo apunta a que este año pasará lo mismo. No obstante, a lo largo de este fin de semana, los usuarios de Facebook podrán enviar flores a todas aquellas personas que lo merezcan, especialmente las madres.

Las reacciones de Facebook cumplen un año

El pasado mes de febrero, las reacciones de Facebook cumplían su primer año en la red social. Desde entonces, los usuarios de la plataforma han utilizado esta característica un total de 300.000 millones de veces en publicaciones. La reacción más popular ha sido 'Me encanta', mientras que el día en el que más reacciones se enviaron fue el día de Navidad.

En lo que respecta a países, México, Chile y Surinam han sido las naciones que más han utilizado esta característica que el pasado mes de febrero cumplía su primer aniversario, tal y como informaba Facebook a través de su blog corporativo. No obstante, y a pesar de su éxito entre los usuarios de Facebook, todo indica a que la séptima reacción desaparecerá en los próximos días.

Comentarios