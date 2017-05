Así se lesionó Tony Parker en el partido entre San Antonio y Houston

Preocupación en San Antonio por la lesión que sufrió Tony Parker durante el partido entre su equipo y Houston este miércoles. El francés de 34 años, cuatro veces campeón de la NBA, se lesionó en su rodilla izquierda al caer de un salto mientras intentaba un tiro a canasta.

Parker tuvo que retirarse de la cancha con la ayuda de sus compañeros. / Soobum Im (USA Today Sports)

El jugador será sometido este jueves a distintas pruebas para tratar de conocer exactamente su lesión, pero en el equipo de Pau Gasol no hay demasiado optimismo. "No es bueno", dijo el entrenador Gregg Popovich después del partido que acabó con victoria para su equipo por 121-96 para empatar la serie con una victoria para cada equipo.

Su compañero Manu Ginóbili también mostró su preocupación por Tony Parker. "No se le ve bien, no puede apoyar la pierna", dijo tras el partido. "No soy optimista, lamentablemente, pero veremos a ver que sucede con los exámenes médicos, le deseamos suerte y que tengamos buenas noticias".

