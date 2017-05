Susana Díaz presenta más de 63.000 firmas; Pedro Sánchez, más de 57.000

Miembros de las Juventudes socialistas afines a la candidatura de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, han entregado este jueves en Ferraz más de 63.000 firmas repartidas en 17 cajas para avalar su candidatura a las primarias del PSOE. Esta cifra de avales ha superado con creces los 41.338 que presentó el vencedor de las pasadas primarias, Pedro Sánchez en 2014.

El número de firmas que ha recogido Susana Díaz es seis veces mayor que las 9.368 exigidas (el 5% de la militancia) para participar en la competición el 21 de mayo. Desde el principio, Díaz ya había mostrado su intención de hacer una demostración de fuerza en la recogida de avales, convencida de que "quien gana en avales, gana en votos".

A unos 5.000 avales de la presidenta de la Junta se ha quedado la candidatura de Pedro Sánchez. El equipo del exsecretario general del PSOE ha llegado esta mañana a la sede de Ferraz cargado con 26 cajas en las que, según el recuento, hay más de 57.000 apoyos. Sánchez también ha superado ampliamente las 41.338 firmas que consiguió recabar en 2014 y se presenta en esta elección con 16.000 apoyos más de los que presentó en la elección que le hizo secretario general.

Óscar López, jefe de campaña de Patxi López y exsecretario de Organización del PSOE, y varios responsables territoriales de la candidatura han sido los encargados de llevar en media docena de cajas rojas a la sede del PSOE los avales del exlehendakari, una hora antes de que este mediodía finalice el plazo para hacerlo. Han presentado 12.000 apoyos.

López, que también fue hace casi cuatro meses el primero en anunciar su candidatura, siempre ha dicho que no iba a participar en una "guerra de avales" y que se limitaría a recoger los necesarios para cumplir con este trámite, con el fin de "no tensionar" más a su organización. El equipo de López ya había avanzado que no llevaría todos los que han recabado, sino los mínimos imprescindibles más cierto "colchón" por si surgen problemas en la verificación.

