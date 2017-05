Frank Cuesta: "El rodeo es un abuso, pero no está a la altura de las corridas de toros"

Frank Cuesta vuelve a la televisión después de incendiar las redes sociales durante todo 2016. El aventurero regresa a DMAX este domingo, a partir de las 21:30 horas, con la una nueva temporada de Wild Frank.

Seis capítulos en los que Frank de la Jungla se desplazará hasta California para demostrar que en este estado hay muchas más cosas que "mujeres en bikini, playas preciosas y gente glamurosa". El estado estadounidense tiene una fauna muy interesante y el extenista lo intentará reflejar a través de una ruta que, además, seguirá la pista del icónico Tarzán.

En CadenaSER.com hablamos con Frank Cuesta de la nueva entrega de Wild Frank, pero también tratamos ciertos temas que lo han puesto en el disparadero de la opinión pública en el último año.

Cuando empezamos 'Frank de la Jungla', la única manera de atraer al público era con una teta o un culo

¿Por qué California?

Básicamente porque así lo ha decidido la productora. Siempre hay varias ideas y, dependiendo del tiempo y del momento, se decide la localización. Es cierto que el equipo del programa se adapta a mis tiempos porque ahora mismo no tengo la posibilidad de viajar de un día para otro tan fácilmente.

Pero la productora dice que le costó convencerte para ir allí. ¿Por qué?

Por fechas. El sitio me da igual.

¿Qué tiene de especial California para centrar una temporada en este estado?

Los animales. Cuando la gente habla de California se le viene a la cabeza mujeres en bikini, playas preciosas y gente muy glamurosa, pero en realidad todo eso está en Los Ángeles, una ciudad, que por cierto, es feísima. California tiene muchísima naturaleza y no tiene nada que ver con lo que piensa la amplia mayoría.

¿Te has atrevido con el rodeo estadounidense?

No he montado. El rodeo es un abuso, pero no está a la altura de las corridas de toros en España. En California fuimos a ver el toro de rodeo porque es algo que hay que hacer si vas a Estados Unidos. La diferencia es que allí no se mata nunca al toro.

¿Tratáis el tema Donald Trump en esta visita?

Hasta que no se emita el programa no se puede decir nada porque a lo mejor nos cortan la emisión…

Besos letales :-) Una publicación compartida de Frank Cuesta (@cuestafrank) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 6:21 PST

¿Qué ambiente has encontrado?

Parece que todo el mundo está en contra, pero todo el mundo lo ha votado.

¿Satisfecho con el resultado de esta nueva temporada?

Sí. Estamos donde queríamos estar desde el principio. Cuando empezamos a hacer televisión en Cuatro lo primero que buscábamos era tener un nombre. Si yo hubiera empezado 'Frank de la Jungla' diciendo lo bonitas que son las flores y que no hay que hacer daño a los animales, la gente hubiera dicho: 'mira el 'blandi' este'.

Empezamos 'Frank de la Jungla' con peleas porque eso es lo que atrae a la gente. Una vez que hemos tenemos a un público, ya podemos dar el mensaje que queríamos dar desde un principio. Es una evolución.

¿Te consideras más Frank de la Jungla o Wild Frank?

Frank Cuesta es más Wild Frank. En el programa de Cuatro había una parte de espectáculo con peleas y toda esa agresividad. Cuando nos sentamos para hacer el programa hicimos un planning de 5 años centrado en atraer a la audiencia. Por aquel entonces, la única manera era a través de sangre, una teta, un culo o peleas. Combinamos todo eso para atraer a los espectadores. Ahora, 'Wild Frank' es mucho más bonito y está enfocado hacia la conservación de los animales.

Tu exmujer, Yuyee Alissa Intusmith, continúa en prisión, acusada de tráfico de drogas. ¿En qué punto está el caso?

La embajadora española en Tailandia es un bicho feo

Está bien porque está parado. Ella sigue en la cárcel con una condena en firme de 15 años por 35 cm de euro de cocaína.

Pero solicitaste un recurso…

Es imposible. Hay muchas fuerzas de por medio. Se resolvió el recurso, pero negativamente.

¿No hay opción a otro recurso?

No. Por la vía legal no.

¿Qué otra vía manejas?

Otras vías. Todo lo que yo diga lo va a ver la embajada….

¿Has podido acercar posturas con la embajadora española en Tailandia?

Esa señora es un bicho. Hay bichos bonitos y bichos feos. Una embajadora tiene que hacer el trabajo de embajadora y ella no lo ha hecho. Ha sido mala persona.

