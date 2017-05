El Teatro Español se vuelve ring

Un ring imporvisado. Dos actores. Cuarenta y cinco de un texto sin estrenar. Un público con vocación de árbitro. Sí, es un combate pero los guantes son pluma y papel, y los puños las palabras. Es el I Torneo de Dramaturgia, que tendrá lugar todos los viernes por la noche hasta el próximo 16 de junio en el madrileño Teatro Español.

Habrá un total de tres rondas: cuartos de final (que enfrentará a los ocho autores por parejas), semifinales y final. En cada eliminatoria o combate, se leerán dos piezas y el público, sin conocer de quién es cada texto, determinará con su voto el vencedor. Esta es la dinámica de un formato, ideado por Jordi Casanovas, y que se viene realizando desde hace seis años en el Festival Temporada Alta de Girona.

"El objetivo final no es la competición en sí misma, si no hablar de dramaturgia contemporánea, que estos autores lleguen al gran público y se cree un foro de debate", explica Miguel Cuerdo de LAZONA, proyecto organizador del torneo.

En esta primera edición participan Sergi Belbel (Elsa Schneider, Tàlem, Caricias) , Lola Blasco (Siglo mío, Bestia mía), Marta Buchaca (Las niñas no deberían jugar al fútbol, Losers, Litus), Santiago Cortegoso (Smoke on the water, El charco de Ulises, 0'7% MOLOTOV), Ignacio del Moral (La mirada del hombre oscuro, La noche del oso, Rey negro), Lourdes Ortiz (Penteo, Fedra, Cenicienta), Carolina Román (En construcción, Luciérnagas, Adentro) y Yolanda García Serrano (Shakespeare nunca estuvo aquí, Yes I yes, Ser o no Cervantes). Una selección de voces de dramaturgia contemporánea española de diversas generaciones.

El ganador del combate se alzará con la Pluma de oro del I Torneo de Dramaturgia. Además, los cuatro semifinalistas tendrán la oportunidad de viajar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), donde Madrid es este año la ciudad invitada de honor. Allí medirán sus fuerzas contra otros cuatro dramaturgos mexicanos, en un torneo réplica que enfrentará a ambas “selecciones nacionales”.

Comentarios