Zidane: "A Cristiano lo quieres mucho o nada, no hay una línea en medio"

Nada inmuta a Zidane. Ni las alabanzas. Ni las críticas. Ni estar con pie y medio en la que sería su segunda final de Champions, ni las preguntas acerca de su futuro. Cuando Zidane se sienta en la sala de prensa, contesta con pausa, exhibe su sonrisa y se disculpa por su español, "a veces pienso en francés".

Confirmó Zidane antes de viajar a Granada para enfrentarse en la antepenúltima jornada de Liga -el Madrid tiene una más, el partido en Balaídos- al descendido equipo granadino que Coentrão jugará de inicio, que Pepe está a punto de volver y que no van a arriesgar con Varane. También habló de Cristiano, de la BBC, de su futuro y hasta de la famosa pancarta del "Decidme qué se siente".

"Cristiano tiene el respeto de todos. Primero del club, del entrenador, clarísimo, y de sus compañeros, que es lo más más más importante. Tú a Cristiano lo quieres mucho o nada, no hay una línea en medio", dijo el técnico francés cuando se le preguntó acerca del rún rún que a veces se escucha en parte de la grada del Bernabéu.

También habló sobre el descanso del portugués: "Yo no soy el entrenador que ha sentado a Cristiano. No quiero serlo. No es así. Yo sé que a veces los jugadores tienen que descansar y nada más. Es un diálogo".

Zidane respondió como pudo para no contradecir a Kroos, que el martes después de la goleada al Atlético dijo que estaban mejor con cuatro centrocampistas. "Nosotros empezamos de una manera y acabamos de otra. Si quieres que te diga que con la BBC tenemos un problema, te digo que no. Son jugadores de talla mundial", explicó sin llegar a convencer demasiado. "Lo hacen todos bien y la BBC también. Los partidos que jugamos con los tres arriba, hay pocos partidos en los que no hayamos estado bien", dijo también sobre la BBC.

"Aquí si no rindes, te vas a tu casa"

Volvió a ser preguntado Zidane sobre su futuro y contentó con la misma cantinela. "Este club es así. Tú dependes de...", titubeó. Y siguió: "Yo quiero mucho a este club. Llevo casi 17 años aquí. pero sé donde estoy y sé que si no rindes te vas a tu casa. Es así".

De la pancarta que se vio en uno de los fondos del Bernabéu y que ofendió al Atlético porque pensaron que era una burla a las dos finales perdidas, Zidane dijo: "Yo he visto muchas pancartas en todos los estadios y esto es parte del fútbol. Cuando estás en contra, estás jodido. Pero esto siempre va a pasar".

