El hilo musical de Mercadona fue grabado por una popular actriz

Es bastante probable que en alguna ocasión hayas tarateado el hilo musical que suena en los supermercados de Mercadona. Una sintonía pegadiza, en la que la compañía recurre a repetir el nombre de la empresa en dos ocasiones con dos entonaciones distintas para potenciar su imagen de marca.

¿Alguna vez te has preguntado quién es la voz que se encuentra tras esta característica sintonía? Pese a que todos conocen la popular melodía, pocas son las personas que saben quién es la voz que se encuentra tras la versión original de este hilo musical de la compañía valenciana.

Un jingle grabado en 1986

Tal y como informa Fórmula TV, la compañía escogió a la actriz Mamen García, popular por series como 'Escenas de matrimonio'. García confiesa al medio que, pese a que en la actualidad suela trabajar como actriz, ella se considera cantante: ""En mitad de los 80 yo era cantante del grupo Patxinger Z y hacíamos mucha tele en UHF".

La actriz Mamen García aparece (a la izquierda de la imagen) junto al resto del reparto de 'Escenas de Matrimonio'. / Mediaset

La actriz explica que grabó la sintonía de la popular cadena de supermercados en 1986, una época en la que solía hacer un gran número de jingles para diversas compañías en un estudio: "Empezaron a hacer muchos supermercados en Valencia, montaron muchos puestos de trabajo y se hizo el jingle en Tabalet Estudis. Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz".

La actriz lamenta no tener los derechos de la canción

"No se cobran derechos de lo que se pone en supermercados. No se tiene derecho de nada. Es una lástima, si no me habría forrado", lamenta la actriz. Al mismo tiempo, Mamen García ha asegurado que este hilo musical lleva más de 30 años en cada uno de los supermercados de Mercadona y que desde entonces no la han cambiado.

Por lo tanto, todas las personas que tarareen la sintonía de Mercadona deben saber que se trata de un jingle grabado por la actriz Mamen García durante los años 80 y que, debido a su éxito e imagen de marca, la compañía no ha decidido prescindir de este hilo musical que se ha convertido en una de las marcas más reconocibles de la empresa.

