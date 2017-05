Moscovici: "Lo mortal para el euro no es Le Pen, sino la incapacidad para converger nuestras economías"

Moscovici da por hecho que Le Pen no será presidenta pero observa con preocupación el importante avance de la ultra derecha francesa y pide a los gobiernos un debate sincero y con urgencia sobre la zona euro, con objetivo de garantizar la convergencia.

"Creo que debemos abrir un gran debate en Europa sobre cómo llegamos a la convergencia porque lo mortal para la zona euro no es la señora Le Pen, que no será presidenta. Lo mortal para la zona euro es la incapacidad de hacer converger nuestras economías, la protección social o los sistemas sociales mientras los que tienen excedente no quieren pagar más y los que deben hacer esfuerzos dicen que ya están hartos sin solidaridad”, asegura.

Es la asignatura pendiente de la unión monetaria. Que quienes pueden gastar más, porque hay margen en sus presupuestos, lo hagan con el mismo rigor que se reclama que hagan esfuerzos y recortes a quienes están en línea roja. Un mensaje a Alemania y a Holanda, cuyos gobiernos se oponen hasta hoy a utilizar su superávit como inversión.

"Debemos corregir los desequilibrios macroeconómicos de forma que los países con excedente presupuestario, es el caso de Alemania y de Holanda, acepten utilizar una parte de estos excedentes como presupuesto para invertir en las regiones con dificultades en España o en Italia o en Francia, ya sea como cuenta corriente o como presupuestos para tener una política de solidaridad además de una política de responsabilidad", afirma.

Una propuesta urgente, dice y a la que promete dedicar los esfuerzos del equipo europeo aunque recuerda que no tienen instrumentos legales para convertir esta filosofía en algo obligatorio. Aunque a su entender, la posible victoria de Macron, en la que cree, no debiera dar paso a una actitud de alivio sino a usarse como una nueva oportunidad para el euro.

"Hay que ir rápido y aprovechar esta oportunidad" nos dice dando por hecho que la Unión tiene que convencer. "No debemos sentir un alivio traidor", dice citando a Léon Blum. "El populismo no gana, pero está aquí. No hay que bajar la guardia ni quedarse en la autosatisfacción. Debemos trabajar para una Europa mejor". Por eso reclama a los gobiernos una reacción rápida. "Ha llegado el momento de que los jefes de gobierno que son el corazón de la zona euro se sienten en una mesa y hablen con nosotros para pedirnos propuestas de interés general", asegura.

Las suyas pasan por la convergencia económica, un presupuesto especial para el euro y una estructura parlamentaria que permita romper la imagen de dictado de muchas decisiones económicas. Aunque lo urgente es "parar de presentar la responsabilidad presupuestaria y la solidaridad como dos nociones contrapuestas". Si los gobiernos euro no logran converger "en cinco o diez años, Europa puede ir a su pérdida. Ya que si las diferencias se amplían, el rechazo al euro volverá con más fuerza".

El futuro del socialismo, en Europa

Una bandera para una futura "casa socialista europea" dando por hecho que el hundimiento de su partido en Francia o en Holanda y los problemas que atraviesa en España responde al desencanto de un electorado que considera que los gobiernos socialistas en la UE "han hecho el trabajo sucio, demasiado cerca de la derecha, sin distinguirse de forma suficiente". Prácticas que propone cambiar incorporando también "las nuevas formas de hacer política que atraen a los jóvenes de la Francia insumisa".

Declaraciones a la Cadena SER de Pierre Moscovici, comisario francés y socialista convencido de que Macron será el próximo presidente de Francia aunque pendiente del recuento de votos por que para él lo que está en juego en la segunda vuelta del próximo domingo "es hacer recular al Frente Nacional, devolverlo a posiciones débiles ya que si Le Pen llega al 40% será un golpe importante y más tras haber visto al 50% de los franceses optar en la primera vuelta por partido anti o muy poco europeo".

Situación que a su entender debe hacer reflexionar a todos los actores europeos para ponerse a trabajar de forma rápida en todos los cambios necesarios para que las insatisfacciones contra el euro puedan ser reparadas.

