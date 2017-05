Sánchez ofrece a López unificar sus candidaturas para liderar el PSOE

El exsecretario general del PSOE y aspirante a la secretaría general del partido, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Patxi López, rival de Sánchez en este proceso junto con Susana Díaz, unificar su ambas candidaturas ante la votación del próximo día 21 de mayo. "Con todo el respeto y toda humildad, para nosotros, sería un honor y un orgullo compartir camino para hacer del PSOE un partido de izquierdas. Aquellos que compartimos que la abstención fue un error y que creemos que la militancia tiene que tener el poder de decidir en temas tan transcendentales debemos caminar juntos. Sería un orgullo y un honor contar con Patxi López antes del 21 de mayo", ha anunciado Sánchez en un acto en Alcalá de los Gazules (Cádiz) tras realizar un alegato a la recuperación de la unidad en el partido

"Tenemos que pensar que unidad es la más importante y la más prioritaria. Y esa es la unidad entre votantes y PSOE, que está quebrada después de la abstención. El 'No es No' debió ser no a la vista de los casos de corrupción (...) Tenemos que reconstruir la unidad entre los afiliados y la dirigencia del partido. También se quebró como consecuencia de una decisión que se tomó a espaldas de la militancia", ha continuado el exsecretario general, para posteriormente insistir en que no es necesario esperar a la votación para conseguir la unidad que todos los candidatos han pedido para el partido. "Creo que no tenemos que esperar hasta el 21 a reconstruir esa unidad, sobre todo entre aquellos que hemos compartido camino, que hemos compartido que la abstención fue un error, aquellos que queremos abrir el PSOE al siglo XXI. Quiero desde aquí desde Alcalá tender la mano a Patxi López", ha insistido.

Para ello, Sánchez ha ofrecido a López incorporar a su ponencia política, que presentará dentro de unos días en Madrid, algunas de las propuestas del equipo y la candidatura del exlehendakari. Pedro Sánchez ha anunciado que, independientemente de la decisión de Patxi López, su candidatura integrará en su programa propuestas como eliminar la recogida de avales en primarias, implantar el voto telemático en procesos internos, primarias a doble vuelta, la redacción de un código ético para las redes sociales, promover el ingreso mínimo vital a escala europea o la implantación de un plan estratégico de igualdad dentro del PSOE. "Lo importante no es que gane un nombre, sino una visión del PSOE", ha reiterado.

Aunque habrá que esperar a la respuesta de Patxi López, el exlehendakari ya ha dicho en varias ocasiones que irá hasta el final. En su perfil de Twitter destaca el lema # NiPactosNiApaños y el pasado 5 de marzo, en un acto en San Sebastián, ante los rumores que hablaban del posible abandono de su candidatura, aseguró que el próximo día 21 de mayo "habrá una papeleta en la que ponga Patxi López". Esta misma mañana, en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' y antes de conocer esta propuesta, Patxi López ha defendido su candidatura y ha dicho que se presenta "como la vía para unir al PSOE y enfrentar a la derecha".



Según los datos no oficiales del recuento de avales, Susana Díaz ha obtenido en su federación el 42% de sus 63.000 avales para convertirse en candidata y ha ganado en otras cinco comunidades autónomas, entre ellas Madrid, donde milita el exsecretario general Pedro Sánchez que, con con algo más de 57.000 avales, recorta distancias en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

