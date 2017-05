Patxi López seguirá adelante para evitar la "división suicida" del PSOE

El candidato a las primarias del PSOE Patxi López ha confirmado que seguirá adelante para intentar ser elegido nuevo secretario general de la formación, a cuyos militantes ha convocado a apoyarle para evitar la "división suicida" del partido. "No me voy a retirar, porque no puedo dejar abandonados a los militantes de la unidad", ha subrayado el ya candidato, quien ha pedido a los casi 12.000 militantes que le han avalado y a quienes "no quieren resignarse a ver cómo seguimos divididos" a seguir "enarbolando la bandera blanca para evitar la batalla de la división suicida". En este sentido, ha considerado "imprescindible" que el día 21 de mayo, fecha de las primarias, exista un "gran espacio en el PSOE para evitar el conflicto".

Eso sí, ha aclarado que no va a hacer "apaños" ni "pactos oscuros" sino defender "hasta el final" los principios que le impulsaron a presentarse y ha reiterado que "cuantos más nos apoyen más posibilidades hay de salvar al PSOE de su propio suicidio" y de evitar el "choque de trenes".

Patxi López ha informado de que ha hablado con Pedro Sánchez cuatro horas después de que éste hiciera público su ofrecimiento de acudir juntos a las primarias y ha señalado que no le ha parecido la forma más correcta que ese diálogo se produjera después de comunicar públicamente sus intenciones.

En su comparecencia, ha lamentado que el PSOE haya evidenciado "una gran división" que ha aumentado con las primarias, donde la recogida de avales se ha usado como una "guerra para crear ejércitos enfrentados", ha enfatizado. "La fuerza es sólo fuerza, nunca es un argumento", ha advertido al respecto.

Ante este sombrío panorama, y tras dar las gracias repetidamente a quienes le han apoyado en la carrera hacia la Secretaría General, de los que ha destacado en particular que nunca hayan recurrido al insulto, López ha mostrado su candidatura como una oportunidad para recuperar la unidad en el seno del Partido Socialista.

"Salvar al PSOE" es otra de las ideas que ha lanzado como enseña para afrontar las dos semanas que quedan hasta las primarias, durante las cuales se ha comprometido a invocar la "ética" y la "responsabilidad" de los socialistas.

A todos ellos les ha alertado de que no pueden volver a cometer los "errores graves" del Comité Federal del pasado 1 de octubre, cuando se abrió la crisis socialista más grave de su historia reciente con la destitución de Sánchez.

Respecto a la oferta de este candidato, Patxi López ha informado de que ha hablado con él cuatro horas después de que hiciese pública su oferta, pero no ha querido entrar en detalles de su conversación y se ha limitado a señalar que ha sido "muy cordial". No obstante, a renglón seguido ha reprochado al ex secretario general del PSOE cómo ha actuado con ese ofrecimiento. "No me parece la forma correcta cuando se está entre compañeros que primero se anuncie en público y luego se llame. Me parece mejor que previamente hablemos", ha añadido.

A pesar de que su candidatura es la que menos avales ha conseguido, tras las de Susana Díaz y Sánchez, se ha mostrado convencido de que tiene "más sentido que nunca" porque ahora es más necesario fortalecer el PSOE tras evidenciarse la división.

De la misma forma, ha asegurado que no ha dudado en ningún momento en seguir adelante y ha remarcado que nadie entre quienes le han apoyado le ha trasladado duda alguna, para recalcar que su objetivo es ganar al PP, "no ser acompañante de las políticas de la derecha ni buscar alianzas ciegas con Podemos"

