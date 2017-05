¿A qué juega Telecinco? Las claves de su estrategia para conquistar el fin de curso

Con junio a la vuelta de la esquina toca tonificar la parrilla para el último empujón del curso, una oportunidad para raspar algunas décimas de cara al resultado final. En este panorama, resulta curioso el caso de Telecinco, la única cadena generalista que presume de producción propia cada noche de la semana y que guarda en la retaguardia una batería de estrenos lista para hacer las delicias de la cadena…o no.

'All you need is love…o no', al lunes

La táctica que seguirá Telecinco todavía permanece bajo secreto de sumario, aunque la cadena afincada en Fuencarral ha empezado a desvelar sus primeros movimientos. Contra todo pronóstico, la cadena insignia estrenará el próximo lunes 8 de mayo All you need is love…o no, el nuevo programa de Risto Mejide en horario de máxima audiencia.

Tras certificar su filón mediático en Chester in love (Cuatro) y mostrar su cara más amable en Got Talent España 2, Mediaset ha decidido promocionar al publicista, otorgándole un nuevo proyecto en el prime time de su cadena principal.

Recuperando la esencia del mítico Lo que necesitas es amor, All you need is love…o no ofrecerá el siguiente paso lógico del daiting show con un programa que trata el amor en todas sus vertientes. Dada su mecánica y los entresijos del formato, el espacio bien podría encajar en cualquier late night o en el prime time de los viernes, ahora que La Voz Kids 3 ha llegado a su fin tras subir el estatus de la última noche "laborable".

Risto Mejide y el equipo de 'All you need is love...o no' / Mediaset

Sin embargo, la táctica de Mediaset será bien distinta. All you need is love…o no se enfrentará a la titánica Allí abajo (Antena 3) y al cine de La 1. Concretamente, este lunes, la cadena pública ofrecerá la película El último testigo.

'Perdóname señor', la excusa de Bertín Osborne

Y de la gran apuesta en entretenimiento a la serie que cogerá el testigo a Sé quién eres. Perdóname señor será la segunda ficción que Telecinco estrene este 2017. Todavía sin fecha confirmada, esta producción protagonizada por Paz Vega y Jesús Castro tiene todas las papeletas para ocupar el prime time de los miércoles.

Esta semana, Bertín Osborne recibirá en Mi casa es la tuya a la actriz protagonista, por lo que no sería de extrañar que tan solo siete días después, Perdóname señor ocupe temporalmente las noche que hasta ahora venía custodiando el cantante de rancheras.

Cartel oficial de 'Perdóname señor' con Paz Vega / Mediaset

Esta miniserie consta de una única temporada de 8 capítulos y gira en torno a una monja que decide volver a su tierra natal, en la zona del Estrecho, para reencontrarse con sus raíces y resolver importantes asuntos.

Los viernes tienen 'Ocho apellidos'

Tras la gran final de la tercera edición de La Voz Kids, Telecinco ha decidido convertir cada velada del viernes en un contenedor de cine 'Made in Mediaet'. Al menos, así lo augura la emisión del próximo viernes, cuando la cadena emitirá un nuevo pase de su taquillazo Ocho apellidos vascos.

De esta forma, T5 calienta el estreno en televisión de su secuela: Ocho apellidos catalanes, prevista inicialmente para el viernes 19 de mayo.

El as de Telecinco: 'La que se avecina'

Y por si todo falla, Telecinco tiene en su arsenal la décima temporada de La que se avecina, cuyo regreso lleva promocionando intensamente desde hace semanas. Todo hacía pensar que las altas esferas de Mediaset utilizarían este as en la manga contra La Casa de Papel de Antena 3, que debutó el pasado martes con un espectacular 25.1% de cuota de pantalla y más de 4 millones de espectadores.

Sin embargo, el programa especial de Supervivientes que se emite los martes está registrando cifras notables, lo que podría llevar a Telecinco a ahorrar costes y reservar su baza más importante para el inicio del nuevo curso.

De ser así, Mediaset se guardaría su gran apuesta para la vuelta de las vacaciones de verano, a pesar de la intensa campaña promocional que ha llevado a cabo. Hay que recordar que Sé quién eres comenzó a promocionarse de manera intermitente casi un año antes de su estreno. Algo que ha ocurrido también con La verdad, de la que no se ha vuelto a saber nada desde su promoción al inicio de la temporada. Una estrategia con la que el grupo juega al despiste y de la que podríamos esperar un inmimente estreno de La que se avecina... o no.

