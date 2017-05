El presidente de 'La Razón', al testaferro de Ignacio González: "No te preocupes que esta señora [Cristina Cifuentes] las pasará putas"

El presidente de 'La Razón', Mauricio Casals, aseguró que Cristina Cifuentes las iba a "pasar putas" por haber denunciado las irregularidades en el Canal de Isabel II. Según las conversaciones grabadas por la Guardia Civil que hoy desvela el diario 'El País', el testaferro de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, también consejero de 'La Razón' y encarcelado junto al expresidente madrileño, pidió ayuda a Casals al saber que estaba siendo investigado por corrupción en el Canal. Casals le respondió: "No te preocupes, esta señora -en referencia a Cifuentes- las pasará putas".

Todo comenzó el 29 de julio del año pasado, cuando el Gobierno de Cifuentes ya había enviado a la Fiscalía un informe sobre las presuntas irregularidades en el Canal. Rodríguez Sobrino llamó a Casals para expresarle su inquietud por lo que consideraba una persecución personal contra él y le pidió que hablaran con Cifuentes para que le dejaran tranquilo. Casals se comprometió a hacerlo a través de Francisco Marhuenda, el director de 'La Razón', que ese mismo día llamó a Rodríguez Sobrino y le dijo: "Me pongo a tus órdenes y me voy a ver a esta locuela el lunes o el martes. Hago lo que tú me digas". Marhuenda añade que "hay que asustar" a Cifuentes diciéndole que "cuanto más tiempo mantengas vivo este tema más te puede perjudicar porque al final pueden entrar a tocar los cojones los de la Asamblea". Meses después, el 10 de octubre, Rodríguez Sobrino llama otra vez a Mauricio Casals y le insiste en que está intranquilo. El presidente de 'La Razón' trata de calmarle diciendo que, aparte del periódico, se está implicando en su defensa todo el grupo Atresmedia (es decir, La Sexta, Antena 3 y Onda Cero). El 25 de octubre, Rodríguez Sobrino volvió a llamar a Casals quien le tranquilizó con esta frase: "No te preocupes, que las pasará putas esta señora", en referencia a Cristina Cifuentes.

Un rival para Cifuentes en las primarias del PP

En otra conversación intervenida a Rodríguez Sobrino, Marhuenda le cuenta que Mauricio Casals ha tenido la idea de buscar rivales para el congreso del PP madrileño para "joder a Cifuentes" que se presentaba como candidata a la presidencia del partido y gran favorita. Marhuenda llega a decir que ha hablado del asunto con el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y con el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Méndez de Vigo, para que se presente contra ella.

Mauricio Casals y el director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda, fueron imputados por coacciones y obstrucción a la justicia cuando se lanzó la operación Lezo. El juez Velasco levantó la imputación después de que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, declarara que no había sido coaccionada.

Conversaciones de González con Aguirre y Casals

'El País' también desvela las conversaciones que mantuvo Ignacio González con Esperanza Aguirre, por un lado, y con el presidente de 'La Razón', por otro.

González se quejó ante Aguirre de no tener ningún apoyo mediático que le defendiera de los escándalos de corrupción que le estaban salpicando. Esperanza Aguirre le respondió "pero tú tienes a Mauricio" a lo que el expresidente madrileño replicó "mi amigo Mauricio, olvídate, Mauricio es de Mauricio". No obstante, el 20 de noviembre, Ignacio González envió un mensaje a Casals pidiéndole que La Sexta no siguiera haciéndose eco de las informaciones que publicaba el diario 'El Mundo' contra él. El presidente de 'La Razón' le llamó y le dijo que había hablado con Antonio García Ferreras -director del programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta- "y se ha portado de cine". Otra conversación grabada del testaferro de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, con el presidente de 'La Razón', Mauricio Casals, desvelada por 'El Español', reveló la existencia de una operación política contra el PSOE desde La Sexta.

