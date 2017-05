Pigliacelli, el portero más valiente del mundo

Le llegó el balón y lo vio claro. Clarísimo. Se puso a avanzar con la pelota, siguió, llegó a la línea del centro del campo, donde encontró y dribló a un rival, y continuó su marcha hasta casi la frontal del área, donde vio a un compañero a su derecha y le cedió el balón.

La jugada no tiene nada de particular si no fuese porque el protagonista es el portero, que dejó su portería vacía para irse con la pelota hasta campo rival.

Pigliacelli es el guardameta del Trapiani de la Serie B italiana e hizo esta acción cuando su equipo perdía 1-0.

Sorprende mucho la acción porque este tipo de jugadas protagonizadas por los porteros suelen verse ya en el tiempo de descuento cuando el equipo necesita imperiosamente un gol. Pero Pigliacelli lo hizo cuando aún quedaban casi diez minutos para el final del duelo.

