Iniesta: "Salvo algo raro, el año que viene seguiré"

Andrés Iniesta entró a última hora en la convocatoria de Luis Enrique para el partido ante el Villarreal y acabó jugando los 90 minutos. Tras superar una dura temporada, de lesiones el de Fuentealbilla ha vuelto a demostrar que está a un gran nivel y puede comandar al FC Barcelona por lo menos el año que viene.

"No he tenido continuidad. Eso te hace pensar. Pero sigo pensando que a día de hoy puedo seguir rindiendo a un altísimo nivel y tengo un año más de contrato. No contemplo que pase nada este verano. Salvo algo raro, el año que viene estaré aquí", comentó en zona mixta tras el partido.

Además, también comentó que ve difícil que el Madrid pinche de aquí a final de temporada y más después, de como comentó, enterarse que a los 10 minutos, los blancos ya ganaban por dos goles al Granada. "Hay que estar ahí y esperar que falle el Madrid", explicó Iniesta, que piensa que para aprovechar las oportunidades el Barcelona tiene que acabar el año sin sorpresas.

