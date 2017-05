Morata desvela lo que le dijo Simeone

Álvaro Morata volvió a demostrar ante el Granada que es uno de los delanteros más en forma del mundo y los pocos minutos que juega con el Real Madrid hace que le crezcan las novias. De hecho Simeone se dirigió al ariete durante el partido de Champions League, pero el madrileño despejó las dudas sobre lo que le había dicho.

"Simeone me hizo una broma que no tenía nada que ver con el fútbol. Le conozco porque jugó con Juanma (López, su representante) me pidió unos 'croissants' de la marca que he montado", comentó Morata en zona mixta.

El gran momento del delantero se puede ver en su excelente bagaje goleador, que le sitúa en la sexta posición liguera de máximos anotadores, con 6 goles más que su Benzema. "No pienso en si llevo más goles que un compañero, a ver si puedo meter alguno más hasta final de temporada", explicó.

Además, demostró el hambre que tiene tanto individualmente como colectivamente. "Quiero ganar la Liga y la Champions League. Me gusta jugar todos los partidos, siempre quiero salir, jugar y marcar. Estoy jugando menos de lo que pensaba, juego cuando el míster me lo pide", relató.

