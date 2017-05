Benatia denuncia insultos racistas en pleno directo

Sucedió tras el derbi contra el Torino, el central marroquí de la Juventus de Turín interrumpió la entrevista en RAI, la conocida televisión italiana, al escuchar "moro de mierda".

"¿Qué ha dicho?, ¿quién lo dijo?, ¿quién dijo eso?. "He oído un insulto", Afirmó Benatia. "No hemos escuchado nada. Estamos teniendo problemas técnicos, quizá interferencias del micrófono o del estadio. No era un insulto hacia ti. Como tenemos problemas técnicos es mejor que lo paremos aquí. No insultamos a nadie, no es nuestro modo", finalizó la presentadora.

La presentadora aseguró estar "realmente triste por el episodio de racismo". También aseguró que "se han puesto en marcha todos los controles necesarios para identificar a la persona responsable del incidente" y además apoya al club y al jugador por el altercado sufrido, un insulto que no oyeron los espectadores pero sí el futbolista de la Juve a través del auricular.

Según la web de Eurosport, tras la entrevista, la oficina de prensa de la Juventus informó sobre el altercado y desde La Gazzetta dello Sport se cita a un responsable de prensa del club italiano como testigo de lo ocurrido.

Comentarios