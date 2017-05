Patxi López: "Mi candidatura va a seguir adelante"

El exlehendakari y candidato a Secretaría General del PSOE Patxi López ha asegurado que va a mantener su candidatura de "unidad" a pesar de que le hagan "ofertas de un lado y de otro" porque él no va a tomar parte en un "enfrentamiento" que sólo está generando "crispación y división" en la militancia del partido.

Así lo ha señalado este domingo en Santander donde ha participado en un acto con militantes cántabros en el Palacio de Festivales y en el que ha ensalzado que, tras el "famoso recuento de avales", ya es oficialmente candidato a liderar el PSOE, una candidatura que, ha asegurado, "va a seguir adelante" porque "su objetivo es unir y no enfrentar".

"Nosotros no vamos a armar bloques enfrentados, vamos a unir. Nosotros no vamos a cavar trincheras sino a tender puentes", ha enfatizado, y ha afirmado que "todos nos hacen ofertas de un lado y de otro para que nos vayamos con ellos" pero él seguirá adelante con su proyecto para el PSOE.

Para López, puede que las otras candidaturas piensen que habla "mucho de unidad pero no la practica" pero es "porque no están entendiendo nada" y ha considerado que los otros dos candidatos, el exsecretario general Pedro Sánchez y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tiene que entender que "unir no es armar bloques y enfrentarlos y la unidad no es unir a medio partido para enfrentarse al otro medio sino estar todos juntos".

También ha lamentado que, además de las ofertas de "ambas" candidatura para que se integre en ellas, tanto Sánchez como Díaz estén haciendo llamamientos al "voto útil" y que dirigen a quienes apoyan su proyecto. "Unos quieren el voto útil para Pedro Sánchez y ver cómo se cargan a Susana Díaz y otros lo quieren para Díaz para cargarse a Sánchez. Pues yo llamo a los militantes para el voto útil para salvar al PSOE", ha manifestado.

En este punto, se ha dirigido a los "militantes de la unidad" a quienes ha asegurado que no va a "abandonar nunca" porque les ha dado su palabra y que "quieren al PSOE por encima de intereses personales". Así, ha reivindicado que su candidatura "no se mueve por apetencias personales ni para buscar el poder sino que busca unir" a los socialistas.

"Si nos seguimos enfrentando entre nosotros, cómo vamos a hacer frente a la derecha o a los problemas que tiene la ciudadanía", ha cuestionado y ha afirmado que "si seguimos enfrentados, da igual quién gane las primarias porque vamos a perder todos".

Avales para "armar ejércitos"

Tras haber concluido el proceso de avales, que su candidatura no ha dado a conocer por comunidades como si han hecho Sánchez y Díaz, Patxi López ha reivindicado que éstos sirven para que los militantes digan quién quieren que sea candidato y no para "convertirlo en una guerra" como se ha hecho, en la que se ha ido "a la caza del militante" para "armar ejércitos" y "pelearnos unos contra otros".

Tras agradecer el apoyo de los casi 12.000 militantes que le han hecho candidato dándole su apoyo "en las circunstancias más difíciles" y en un escenario con "grandes coacciones", el exlehendakari ha manifestado su "orgullo" por representar el "espacio de unidad y no del enfrentamiento" dentro de la carrera de estas primarias.

Y es que, a su juicio, el "enfrentamiento" entre Sánchez y Díaz solo ha generado "crispación y más división" entre los socialistas. "¿Dé verdad queremos esto? Ver cómo nos pasamos a cuchillo unos a otros", ha preguntado.

Para López, la situación de división del PSOE tiene que acabarse porque socialistas y socialdemocrátas en otros países europeos "están desaparciendo y pasando a la irrelevancia", por ejemplo en Italia o en Francia, por su "división interna y falta de proyecto claro". "Sus problemas son los nuestros", ha evidenciado.

