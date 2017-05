Becarios por 140 euros

Laura tiene 23 años, doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. Tiene un máster en cine y habla perfectamente inglés. En su currículum también hay experiencia. Un año trabajando gratis en una conocida serie de televisión y ahora ha conseguido su primer trabajo en una productora cobrando algo. "Al principio cuando me dijeron que me iban a pagar no me lo podía creer y hasta lo celebré con los amigos, pero de la euforia pasé a la realidad. 140 euros al mes. Y con eso ¿Qué hago?", se pregunta Laura quien acuña el término de "becarios mantenidos", porque "solo te puedes permitir esta situación si tus padres están detrás costeándote todo, y olvidándote por supuesto de emanciparte porque eso sí es misión imposible, pese a la edad que tenemos. La dinámica es infernal y no te queda más remedio que cogerlo pensando que alguna vez te llegará un sueldo mileurista en el mejor de los casos". Además Laura como otros estudiantes piden a las Universidades, conocedoras de esta situación por los tutores que controlan los trabajos de los becarios "que no permitan estas prácticas abusivas porque de no ponerle freno esto no va a cambiar en la vida". La historia se repite en otros sectores. Elba es estudiante de magisterio. Quería hacer prácticas en un colegio pero no lo consiguió y trabaja en una empresa de educación por 200 euros al mes. “Y encima no tengo horario fijo. Algunas veces trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, otras de 9 de la mañana a 8 de la noche. Si un día estoy enferma no cobro. No tengo vacaciones ni seguridad social". Y el patrón se repite en el sector bancario. Jesús es economista y ha sido becario en un banco. "Aprendí mucho. La experiencia fue muy interesante pero el salario los tres meses que duró la beca era de 200 euros."

Muy pocos se quedan en la empresa

Es ingrato ser becario y trabajar gratis o cobrar poco. Pero es la única puerta de acceso al mercado laboral y la mayoría alberga la ilusión de quedarse a trabajar en la empresa en la que está de becario. Pero a tenor de los últimos datos esto sólo ocurre en el 30% de los casos y se suele dar la circunstancia de que un becario sustituye a otro y que esa plaza no se cubre con un trabajador con sueldo de mercado. Además las ofertas de trabajo que se encuentra los becarios son clamorosas. Estos son los requisitos mínimos que pide una multinacional radicada en Madrid para ser becario en su departamento de comunicación y diseño: Jornada completa de ocho horas, grado universitario, exigente currículum con idiomas, dominio digital, redes sociales, impecable presencia y capacidad de trabajar sin supervisión constante. Y todo por 350 euros al mes.

Comentarios