Ramos: "Parece que en el Madrid todos nos hemos criado en Beverly Hills"

"Parece que todos en el Real Madrid nos hemos criado en Beverly Hills y que tenemos una cuenta corriente de cuarenta para arriba. Aquí también hay gente de barrio, con muchos valores, con muchos principios y mañana nos veremos allí a ver qué pasa.Las campañas, los tuits y todo lo que quiera decir la gente no va a cambiar nada". Son las palabras de Sergio Ramos cuando le han preguntado por los valores de los que siempre presume el Atlético de Madrid, al que el equipo blanco se enfrenta este miércoles en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones con la ventaja del 3-0 logrado en la ida del Santiago Bernabéu.

En su comparecencia de la víspera a este partido, el capitán blanco ha insistido en que en su equipo también se siguen "unos valores", como "la humildad y el sacrificio". En todo momento, Ramos ha tratado de restar importancia a los mensajes que se están lanzando desde el rival en este sentido y ha asegurado que no tiene ningún "temor" a esta visita al Manzanares.

"No es el primer partido que vamos al Calderón. Cuando más animen, más me motivan. La afición del Atlético de Madrid no se diferencia de otras como la del Bayern. Mañana habrá dos equipos en el campo y a ver quién lo hace mejor", ha insistido el defensa después de recordar el "gran ambiente" de la ida en el Santiago Bernabéu.

Sergio Ramos no ha querido entrar de lleno en el fichaje del francés del Atlético Theo Hernández por el equipo blanco. A su juicio, el hecho de que este lunes pasara el reconocimiento médico de los servicios médicos del Real Madrid no influirá en el partido de vuelta de semifinales de la Champions. "No es el momento de hablar de fichajes", ha señalado.

"Vamos a ir al Calderón a jugar al fútbol. Tenemos un resultado bueno, pero no vamos allí a ganar el partido, no a defender el marcador de la ida", ha dicho. Sobre la posibilidad de que los jugadores rojiblancos les reciban con agresividad, el defensa ha comentado que espera que los rivales "sean igual de profesionales" que el resto. "Ellos pondrán sus armas y nosotros las nuestras", ha zanjado.

