Gabi cree en la remontada: "Puede ser el día"

El jugador del Atlético de Madrid, Gabriel 'Gabi' Fernández, ha recordado que al conjunto rojiblanco "le falta una gran remontada" en competición europea, por lo que la buscarán este miércoles en las semifinales de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, para lo que tendrán que tener "equilibrio emocional" y no intentar marcar "el segundo gol antes que el primero".

"Este equipo nunca se ha dado por vencido. Es difícil expresar a la gente lo que sentimos porque es un resultado muy complicado, pero a este equipo no le faltan ganas de jugar, de demostrar que estamos preparados para dar una alegría a nuestra gente. Lo que sí le falta es una gran remontada y mañana va a ser ese día", aseguró el capitán rojiblanco en la rueda de prensa previa al choque de semifinales.

Para darle la vuelta a la eliminatoria, el centrocampista reconoció que deben "hacen un partido mucho mejor" que el realizado en el Santiago Bernabéu (3-0), y especialmente tener "mucho equilibrio emocional". "El Real Madrid tiene que ver dónde está jugando y lo que nosotros nos estamos jugando. No podemos meter el segundo gol antes que el primero. Tenemos que pensar únicamente en ganar", subrayó.

Pese a la mala imagen ofrecida el pasado martes en el feudo blanco, Gabi aseguró que los argumentos del cuadro colchonero "tienen que ser los de siempre". "Ser un equipo compacto y sólido, no podemos cambiar nuestra manera de jugar. Tenemos que intentar jugar lo máximo posible en campo rival, contar con opciones a balón parado, y a partir de ahí ir llevando el partido a nuestro terreno para ir creando ocasiones de gol", admitió.

Además, el capitán colchonero recalcó que disputar el último encuentro europeo en el Vicente Calderón será "un motivo más para arriesgar y creer en la remontada". "Todos los momentos que estamos viviendo son especiales para nosotros. Jugamos otra semifinal de 'Champions' y aunque el resultado sea muy adverso, es un orgullo volverla a jugar. Estoy seguro de que va a ser un día bonito", pronosticó el centrocampista madrileño.

Para lograrlo, los atléticos deberán realizar un partido semejante al del curso 2014/2015, cuando se impusieron por 4-0 a los merengues en la competición doméstica. "Me acuerdo de ese partido, le marcamos dos goles muy pronto y pudimos jugar más replegados, salir a la contra y marcarle dos goles más en la segunda parte. Cada partido es diferente, pero estamos convencidos de que lo podemos conseguir", continuó.

En otro orden de cosas, el futbolista madrileño fue preguntado por los mensajes motivaciones del club colchonero en Twitter durante estos últimos días, así como del apoyo incondicional de la afición rojiblanca. "Son cosas con las que me identifico y que me hacen sentir. El otro día en el Bernabéu después de perder 3-0 lo único que se escuchaba era a nuestra afición cantando el himno a capela y eso nos puso la piel de gallina", dijo.

"Después de jugar contra el Eibar la afición también os mostró su cariño, su apoyo y cuando esta noche lleguemos al hotel recibiremos el último aliento antes del partido. Solo nos queda demostrar en el campo que estamos a la altura de nuestra afición", valoró del recibimiento que esperan los jugadores y el cuerpo técnico este martes a su llegada al hotel de concentración habitual.

En último lugar, el jugador no quiso hablar de las recientes declaraciones del capitán madridista, Sergio Ramos, en las que aseguraba irónicamente que su equipo tampoco se había criado en Beverly Hills. "No tiene nada que ver el dinero que tengas con la humildad. Es una pregunta que le tenéis que hacer a él. La humildad y con lo que me identifico es con lo que representa mi afición", concluyó.

