Bilbao acogerá la presentación de la lista de los 50 Best de 'Restaurant' en 2018

Bilbao acogerá en 2018 uno de los eventos más mediáticos de la gastronomía internacional: la gala de presentación de los 50 Best o, como muchos le llaman, la lista Restaurant. La organización lo ha anunciado en un evento celebrado esta mañana en el restaurante vasco Eneko at One Aldwych de Londres y han añadido, además "numerosos eventos gastronómicos" en el País Vasco.

Aunque las 13 primeras galas se habían celebrado en la capital británica, en 2016 viajó a Nueva York y este año a Melbourne, en Australia. Será, pues, la primera vez que Restaurant desembarca en España con toda su artillería.

La lista Restaurant de 2017 está encabezada por el restaurante neoyorquino Eleven Madison Park e incluye seis establecimientos españoles: El Celler de Can Roca (3), Asador Etxebarri (6), Mugaritz (9), Tickets (25), Arzak (30) y Azurmendi (38).

En un comunicado difundido por The 50 Best, su editor William Drew asegura que "España ha estado siempre a la vanguardia de la gastronomía y la región vasca, en particular, tiene una cultura culinaria increíblemente rica. Las ciudades de Bilbao y San Sebastián son famosas por la concentración de excelentes restaurantes, que varían desde destinos internacionalmente reconocidos hasta sus famosos bares de pintxos. Esto las convierten en uno de los mejores destinos culinarios del mundo".

Por su parte, el director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia, Asier Alea, ha declarado que "Bizkaia es un paraíso culinario liderado por una nueva generación de la cocina vasca en cuya base se encuentran unas fuertes raíces tradicionales con una proyección moderna mundial. Por ello, lo consideramos como el maridaje perfecto para The World’s 50 Best Restaurants".

Restaurant confecciona su lista a partir de los votos emitidos por la Academia de The World’s 50 Best Restaurants, de la que forman parte más de 1.000 escritores, críticos, chefs, restauradores y gastrónomos de todo el mundo. Estos eligen sus restaurantes preferidos en base a sus experiencias de los últimos 18 meses, pero aunque la organización somete el proceso a la auditoría de Deloitte, son muchos quienes dudan de la independencia y la veracidad de personas que pueden votar sin tener que demostrar que han visitado esos restaurantes o pagado la cuenta.

