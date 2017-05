El Congreso dará luz verde a una iniciativa del PSOE para sacar a Franco del Valle de los Caídos

La propuesta del PSOE pide cumplir y ampliar Ley de Memoria Histórica que cumplirá diez años en diciembre, incluyendo las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas de 2011. Una PNL que ya se votó el pasado 8 de marzo en la comisión Constitucional y que ahora llega por primera vez al pleno del Congreso donde se debatirá y previsiblemente saldrá adelante. El texto ya contó con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Bildu, mientras que el PP votó en contra, alegando que la ley ya se cumple.

El catedrático Gregorio Cámara, ponente y portavoz socialista de la comisión Constitucional asegura que se trata de "una asignatura pendiente de la democracia. Hay que dar ese paso adelante, cumplir la ley y establecer nuevas medidas de desarrollo". Para Cámara "es una ley que puede ser compartida por cualquier demócrata. No hay nada en ella que pueda ser rechazado desde el punto de vista democrático".

El texto, aunque no es de obligado cumplimiento, insta al Gobierno a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Es más, según el diputado Gregorio Cámara "Sería imposible llevar a cabo la tarea de resignificación del Valle de los Caídos si no es exhumando a Franco y al mismo tiempo que los restos de Primo de Rivera no ocupen un lugar preeminente".

Unidos Podemos votará a favor con dos enmiendas presentadas que pasan por anular los juicios del Franquismo y exigir una mayor responsabilidad del Estado en la exhumación de fosas.

El portavoz de En Comú Podem, Xavi Doménech, pide además revisar la existencia del monumento franquista. Según Doménech "Sobre la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos hay un problema más grande que es el propio Valle de los Caídos. El artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica dice que en el recinto no se puede celebrar ningún acto de exhaltación del Franquismo ni de la Guerra Civil o de los bandos enfrentados. Si uno levanta la vista más allá del Valle de los caídos, se da cuenta de que es el principal legado estético del nacional catolicismo hecho por voluntad directa del dictador Franco y representa en estos momentos el conjunto monumental fascista más grande de todo el mundo".

Una iniciativa que cuenta con el voto a favor de Ciudadanos, se sumará a la PNL. Según Miguel Gutiérrez, portavoz de la formación naranja, "lo que pretende es dar cumplimiento a una ley. Nosotros no podemos estar más a favor de que se cumplan las leyes y por tanto votaremos a favor".

El Gobierno del PP eliminó la dotación de la ley con la crisis económica como argumento. Hoy tiene previsto votar en contra de recuperar esas partidas, impulsar la retirada de simbolistas franquistas y una veintena de medidas de desarrollo de la ley. Entre ellas, excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer, fundamentalmente, las exhumaciones forzadas; que se estudie la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas; o establecer el 11 de noviembre el Día Europeo de las Víctimas del Fascismo.

La propuesta de los socialistas llega al pleno del Congreso dos meses después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimara el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía sacar los restos mortales de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, del Valle de los Caídos y que el recinto deje de ser un lugar de memoria y exhaltación franquista.

