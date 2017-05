388 muertos y más de 7.000 gritos de auxilio en la frontera sur española

Sylvie vio morir a 8 de sus compañeros de patera. También tuvo que ver como se iban lanzando los cadáveres por la borda en una travesía de 11 días en dirección a Canarias, “no quiero mentir para meter a una persona en prisión, para que su familia llore y la mía esté bien porque al colaborar con la policía yo esté bien, no. Pero algunos de mis compañeros si acusaron a otro, que no hablaba ni inglés ni francés, de ser el capitán de la patera, porque la policía les decía que les iba a ayudar con los papeles, etc. Y eso es lo grave, que lo metieron a él en la cárcel cuando en realidad el patrón ya había muerto en el trayecto” denuncia esta superviviente de una de las mayores tragedias documentadas en el informe “Tras la frontera” realizado a través de testimonios directos de los migrantes por el Colectivo Caminando Fronteras.

“Nos dio miedo y también cuando llegamos la policía no nos dio la oportunidad de hablar nada. Sólo nos hablaban mal y nos decían que deberíamos denunciar a la mafia, deberíais denunciar al capitán etc.“ ha vuelto a recordar Sylvie que ha preferido declarar la verdad para defender a su compañero de viaje que beneficiarse de supuestas ventajas de prestar una mayor colaboración con la policía. Estuvo 56 días en el CIE de Barranco Seco en Las Palmas, según ella fue de las últimas en salir porque ella se negó a delatar a un falso capitán de patera, porque el real fue uno de los 8 muertos que fueron falleciendo en el camino a las Islas Canarias.

Los 8 muertos ante los ojos de esta senegalesa forman parte de los 388 fallecidos documentados en las rutas hacia España desde septiembre de 2015 a diciembre de 2016. Víctimas cuya desaparición han denunciado sus familiares o supervivientes como Sylvie en el informe del colectivo Caminando Fronteras en el que se constatan 25 muertos al mes en este período, la mayoría, 122, eran niños y adolescentes y 31 mujeres que se ahogaron en las distintas rutas de acceso marítimo a España entre las que destaca la de Canarias con el mayor porcentaje de mortalidad con un 21 por ciento. Aseguran que el aumento de víctimas entre la infancia migrante y las mujeres se produce por el aumento en la actividad de las redes de trata.

Colectivo Caminando Fronteras

“No sólo entre Libia e Italia la descoordinación en los salvamentos causa víctimas”

“Samuel, Veronique, Brenda… hay un montón de personas que tienen nombres y apellidos que no deberían haber muerto en el mar y que murieron por esa falta de colaboración entre los estados, negligencia, los estados se tienen que responsabilizar no puede ser que sean las ONG quienes tengan esa responsabilidad, a quién va a ir una madre o un padre a pedir respuestas, pues debería dársela un estado” denuncia Helena Maleno portavoz del Colectivo.

"La guerra de fronteras existe. Hay mujeres, personas desaparecidas y familias que las buscan. Salgamos del discurso de criminalización de la migración para construir otro en el que hablemos de personas y ciudadanía en movimiento” ha reclamado Maleno en la presentación del informe elaborado con el testimonio de personas procedentes de una quincena de países africanos.

Esta "guerra de fronteras” también deja,en ese período analizado, un balance de 6 muertos y 739 heridos graves al intentar saltar las vallas de Ceuta y Melilla, 98 menores de 17 años, “son los que se estrellan contra nuestras fronteras", señala Caminando Fronteras. Los bosques de Nador, Bel Younech, Castillejo, Boukhalef o Mesnana, son recordados por este grupo de activistas, de amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los migrantes en las rutas hacia España y en su tránsito por el norte de África, como los lugares marcados en la memoria de tantas víctimas de estas “batallas anti inmigrantes”.

Por las vías terrestres de acceso a la frontera sur española, Ceuta y Melilla, han documentado 2.213 personas que han intentado saltar las vallas desde finales de 2015 a diciembre de 2016. 569 de ellos habrían sido expulsados "ilegalmente por España" y denuncian que 739 sufrieron heridas por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes.

Caminando Fronteras se ha hecho conocido entre las comunidades migrantes de tránsito o salida desde Marruecos por haber puesto a disposición un teléfono de emergencias, 24 horas del día, donde han recibido en estos 16 meses 309 llamadas de auxilio con "gritos desesperados desde el mar" que correspondían a 7.079 personas según el testimonio de los viajeros de esas barcazas.

Helena Maleno asegura que en El Estrecho también se producen episodios de descoordinación en los rescates entre los servicios de España y Marruecos, “hay una dejación de responsabilidad de los estados que está provocando, bien por acción, como pasa cuando hay una devolución en caliente en el agua, cuando la Guardia Civil está bloqueando una patera y espera que la Marina marroquí llegue y en ese rifirrafe vuelca o se caen personas al mar” denuncia la activista que asegura que “muchas veces se tarda en activar los rescates”.

"En todas las alertas recibidas se ha constatado que las relaciones entre el Estado español y Marruecos funcionan mejor cuando se trata de una acción represiva y de control migratorio que de una acción de salvamento y/o de asistencia a personas en peligro", denuncia el informe que recoge testimonios de diversos casos como el del Tarajal en el que perdieron la vida 15 personas cuando intentaban acceder a nado a la playa del Tarajal en Ceuta el 6 de febrero de 2014. De hecho, un informe pericial de Caminando Fronteras y los testimonios recogidos por esta ONG están siendo claves para que este último caso se siga investigando en la justicia española a pesar de que la jueza ceutí ha intentado archivarlo en varias ocasiones. Los familiares de los muertos volverán a pedir visado después de que el Gobierno se los denegara para visitar España y seguir demandando justicia.

