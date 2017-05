'All You Need Is Love…o no': el infumable programa que ni Risto ha podido defender

Todavía el reloj no marcaba las 22:00 horas cuando Risto Mejide y toda su patrulla pro-Cupido aterrizaba en la parrilla de Telecinco con un renovado Lo que necesitas amor bajo el brazo.

El programa nacía para ayudar a la gente a perpetuar (o no) el amor a través de un magazín edulcorado y presuntamente gamberro de 2 horas y 40 minutos de duración (sin contar la publicidad). Solo el metraje del programa ya resultaba difícil de digerir en la primera toma de contacto, pero la realidad era todavía más esperpéntica.

Audiencia programa 1 14,1% de cuota de pantalla y 1.783.000 espectadores

Dando por hecho que el espectador entendía el funcionamiento del programa, All you need is love…o no arrancó este lunes en la cadena afincada en Fuencarral como un elefante en una cacharrería. Un sinfín de secciones se sucedían entre sí con las explicaciones justas y una estructura que daba tumbos.

Pero si las secciones no hacían su función fue básicamente porque el casting no podía estar peor escogido. Quizás sea cierto que el objetivo de All you need is love…o no sea buscar el amor en todas sus vertientes, pero ese punto lo pasaron por alto en este debut.

Telecinco volvió a pecar de sus errores, dando forma a un nuevo escaparate que retroalimente el universo Mediaset. Y es que en All you need is love...o no se ensalzan perfiles con los que rellenar próximamente programas como Mujeres y hombres y viceversa o sucedáneos de Supervivientes como Pasaporte a la isla. Las tramas de estas "jóvenes promesas" no resultaban creíbles a ojos del espectador y mucho menos tenían la capacidad de empatizar con toda esa audiencia que se deja llevar normalmente por las historias más emotivas 'Made in Telecinco'.

¿Y qué podía hacer Risto Mejide y compañía ante semejante disparate? Sonreír y poner la mejor cara, aunque tampoco estuvieron muy acertados en estos quehaceres. A Risto le faltaba su 'chester', David Guapo buscaba todavía su caracterización de la semana en Tu cara me suena e Irene Junquero realmente llegó a pensar que estaba ante una de esas entrevistas en profundidad de El diario de Patricia.

El propio publicista se las vio canutas para defender su nuevo proyecto en Mediaset durante la emisión del primer programa:

Este fue el tweet que Risto lanzó en su cuenta oficial casi una hora y media después de que el programa arrancará en Telecinco. ¿De qué había sido testigo el público hasta ese preciso instante?

Todavía cuesta creer que las altas esferas de Mediaset hayan dado luz verde a este formato teniendo en su segundo canal un daiting show como First Dates, que pese a sus evidentes 'peros', da frescura a la parrilla de Cuatro con una dinámica cerrada y resolutiva.

Comentarios