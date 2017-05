La protagonista de 'Once Upon a Time' abandona la serie tras seis temporadas

Seis temporadas han sido más que suficientes para reescribir todos los cuentos clásicos y poner a los protagonistas de Once Upon a Time en las situaciones más peligrosas y fantásticas habidas y por haber. Aún con todo, el elenco titular de la serie seguía casi intacto, al menos hasta ahora.

Parte del reparto de 'Once Upon a Time' / ABC

Jennifer Morrison ha decidido no renovar su contrato tras seis temporadas dando vida a Emma Swan, anticipándose así a la decisión de ABC, que todavía no ha confirmado si la ficción renovará o no por una séptima entrega.

Ha sido la propia actriz la que ha anunciado esta decisión en su cuenta oficial de Instagram. "Es hora de seguir adelante tanto personal como profesionalmente", afirmaba Morrinson en un comunicado.

Después de dedicar un sinfín de piropos a la serie de corte fantástico, la actriz ha querido aclarar que si la ficción continúa no descarta hacer un cameo: "He accedido a aparecer en un episodio si ABC Network da luz verde a una séptima temporada".

¿Renovará 'Once Upon a Time' por una T7?

A pesar de ser una serie coral, el personaje de Jennifer Morrison ha servido como guía fundamental desde el debut de la serie en 2011. Ahora falta por conocer la decisión de la cadena y si les renta renovar Once Upon a Time por una nueva tanda de capítulos sin su protagonista titular y con unos índices de audiencia discretos.

La resolución la conoceremos en breve, ya que próximamente las networks estadounidenses celebrarán los 'Upfronts' y será entonces cuando las cadenas revelen su programación para la temporada 2017/2018.

Comentarios