Cristina Pedroche estalla ante las críticas: "¿Soy sólo un cuerpo?"

El vestido que lució Cristina Pedroche en la última Nochevieja todavía da qué hablar a estas alturas del año. La presentadora ha vuelto a ser el centro de todas las miradas después de que laSexta emplease un tono muy crítico a la hora de informar sobre la polémica surgida por las azafatas de MotoGP.

Ante el tratamiento de esta información, las redes sociales han acusado a la cadena verde de hacer exactamente lo mismo con Pedroche año a año, lo que ha obligado a la también colaboradora de Zapeando a dar la cara contra los más críticos.

A través de su blog personal, Cristina Pedroche ha asegurado que no entiende por qué tiene que ser siempre el centro de todas las polémicas y que todavía se esté hablado del vestido de las últimas Campanadas: "Una vez más me siento atacada y alucino porque a día de hoy, 9 de mayo, ¡se sigue hablando de mis vestidos de Nochevieja y de si enseño o no!".

La presentadora también ha querido aclarar a sus detractores que no tiene que dar explicaciones sobre su forma de verstir, sobre todo a aquellos que la insultan y la vejan constantemente. "En serio, ¿soy sólo un cuerpo?", afirma la joven madrileña. "Si sólo me contratan por mi cuerpo, ¿por qué en mi puesto no está cualquier otra chica de la calle que obviamente son mucho más guapas que yo o tienen mejor cuerpo?".

Pese a todo, Cristina ha dicho que le resbalan todas esas críticas y que seguirá viviendo su vida como hasta ahora: "Basta ya de tonterías. Elijo mi ropa de igual manera que elijo cómo vivir mi vida". Y avisa: "lo siento, pero este año me volveré a poner lo que quiera".

Comentarios